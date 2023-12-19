Он шёл в профессию не ради славы, а по призванию души

«Медицина привлекала меня с детства, — говорит Сулейман Халитович. — Желание помогать больным было потребностью моей души, а потом стала и целью моей жизни, моей профессиональной деятельности. Ну, конечно, чтобы достигнуть профессионализма, надо держать руку на пульсе времени, постоянно развиваться, идти в ногу с достижениями медицины. Ведь не секрет, что с каждым днём совершенствуются и продвигаются методы диагностики, корректируются подходы к диагностике, лечение различных нозологий, расширяется спектр лекарственных препаратов».

Сулейман Ужахов родился 27 мая 1987 года в г. Назрани старшим ребёнком в семье, где росли две младшие сестры и брат. Отец — Халит Ужахов работал преподавателем, мама — Макка Орцханова оберегала уют домашнего очага. Родители воспитывали детей в лучших национальных традициях, прививали им любовь к труду и знаниям. Все они выучились, получили достойное образование и один за другим выбрали путь врачевателей. Сулейман Ужахов был первым, его примеру последовали младшие. Хотя надо сказать, что ему ещё со школы сулили в будущем хорошую спортивную карьеру. Он имел определённые достижения на региональном уровне по армейскому рукопашному бою, но жизнь ему начертала другую судьбу, потому с поступлением в университет спорт отошёл на второй план, вернее он остался как хобби, он с ним никогда не расставался и сегодня после тяжелого рабочего дня не прочь позаниматься в спортивном зале.

Сулейман Халитович стал онкологом, сестра Хава работает заведующей клинической лабораторной диагностикой в Республиканском онкологическом диспансере в с. п. Плиево, Лейла занимается остеопатией, а брат Адам — стоматолог, а точнее — хирург-имплантолог.

Направление онкологии доктор Ужахов выбрал для себя ещё в студенческие годы. Он был на третьем курсе, когда от неизлечимой болезни ушла из жизни его любимая бабушка. Испытания и страдания, через которые она прошла, живые и потухшие глаза онкобольных, которых он видел, вызывали у него не только тяжёлые переживания, но стали своего рода поводом для переосмысления ценностей жизни, а также причиной выбора им будущей специальности. Тогда он твёрдо решил, что приложит все усилия для того, чтобы облегчить жизнь таких больных, что всеми силами будет стараться дать им шанс на излечение.

Свою трудовую деятельность он начал параллельно с учёбой в университете. С первого курса работал лаборантом в морге при медицинском факультете, затем был инструктором по оказанию первой доврачебной медицинской помощи в региональной организации Красного Креста. Успел поработать и в приёмном отделении, а на последнем курсе уже был практикующим врачом во взрослой реанимации Ингушской республиканской клинической больницы. Так что, будучи студентом, он свою профессию уже знал изнутри и после окончания университета сделал свой серьёзный, осознанный выбор.

Сулейман Ужахов едет учиться в г. Ростов-на-Дону. С 2011 по 2013 год он постигает все тонкости науки онкологии, будучи ординатором Ростовского научно-исследовательского онкологического института. Он гордится, что был учеником доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РСФСР, отличника здравоохранения Руслана Наурдиновича Салатова. «Это была сильная школа, — говорит Сулейман Халитович, — огромная база знаний и практики. Нагрузка была колоссальная. Мы одновременно и знания получали и работали. Первые полтора года вообще забыли о личной жизни, свободного времени практически не было. Порой оставались в больнице с ночевкой. Но оно того стоило».

Надо сказать, что к тому времени Сулейман Ужахов был женат и у него подрастало трое детишек, старшие из которых были школьниками, и семья вместе с ним в годы учёбы пребывала в Ростове. Несмотря на то, что была большая поддержка со стороны родителей, средств всегда не хватало, и нашему герою с таким напряжённым графиком учебы приходилось подрабатывать свободными вечерами и в редко выпадающие выходные разнорабочим в супермаркетах или на складах. «Но я благодарен Всевышнему за эти испытания и трудности, через которые я шёл к своей цели, — говорит он сегодня, — это лишь закаляло характер, делало тебя сильнее и выносливее, а главное, было четкое понимание того, к чему ты идёшь и для чего всё это претерпеваешь».

После окончания ординатуры по общей онкологии и будучи студентом ординатуры по хирургии, доктор Ужахов начал работать в городской больнице № 6 г. Ростова-на-Дону.

Следующим этапом была пластическая хирургия. Она стала для Сулеймана Ужахова ещё одним шагом на пути достижения своей цели.

«У меня было желание совместить онкологию с пластической хирургией, — говорит он. — Мне было важно не только вылечить пациента, но и сделать свое вмешательство незаметным. Это так называемая реконструктивная хирургия, и она, несмотря на все противоречия, оказалась в практике онкологии востребованной.

Опять же, опираясь на наш менталитет и прежде всего на основы нашей религии, которые имеют для меня первостепенное значение, скажу, что есть стандарты и принципы, через которые я никогда не преступлю. Мне мой учитель говорил: «Если к вам придёт человек красивый, симпатичный, не имеющий каких-либо физических недостатков, и он хочет что-то в себе поменять, потребуйте у него справку от психолога. Но если вы видите визуально проблему — помогите ему». Я знаю, что я делаю и ради чего. Знает Всевышний, с какими намерениями я выполняю ту или иную работу».

На пластического хирурга Ужахов стажировался в Москве, учился в Медицинском институте РУДН. В 2015 году приехал в Ингушетию и начал работать в поликлинике, а точнее в онкологическом диспансере.

В 2016 году был назначен заведующим хирургическим отделением нового республиканского онкологического диспансера в с. п. Плиево. Через три года его перевели на должность заместителя главного врача этого медицинского учреждения. Но отработав на руководящей должности полгода, он понял, что бюрократия не для него, потому как главный выбор его жизни был ориентирован на лечение больных, поэтому отказался от занимаемой должности и стал практикующим врачом.

Главным событием в своей профессиональной деятельности считает свои первые две операции, одну — в присутствии учителя Руслана Салатова, а другую уже самостоятельно, без него. Но и сегодня, несмотря на опыт работы, каждая операция, а их бывает от 4 до 6 на день, остаётся для него самой значимой, требующей знаний, профессионализма, мобильности, сосредоточенности и ответственности.

«Мы имеем дело с человеческими жизнями, — говорит Сулейман Ужахов, — и потому должны быть крайне ответственны. В нашей практике бывает всё. К сожалению, мы не волшебники. Часто приходится встречаться со смертью, к которой привыкнуть невозможно. Чувство сострадания, сопереживания нам не чуждо. Ведь за каждым случаем стоит судьба отдельного человека. Но мы стараемся не выдавать своих эмоций, хотя порой теряем сон, когда видим, что человек обречён. Но мы боремся, потому что не имеем права отнимать надежду у больного. Приходится мобилизоваться, собрать все силы, поддерживать до конца пациента и его родственников.

Очень печально, что рак сегодня молодеет, что к нам всё чаще обращаются молодые люди, в том числе и дети, страдающие онкологией. Но и медицина развивается, она идёт вперёд. Если лет 15 или 20 назад был лишь один подход к лечению, то теперь их становится гораздо больше.

У нас в республике увеличился объем операций, повысилась радикальность, то есть полноценность операций стала качественнее, травматичности стало меньше в связи с тем, что мы внесли определённые новшества. Стал шире и перечень проводимых операций, что говорит о доверии жителей».

Сулейман Ужахов — член медицинской Ассоциации онкологов России, автор научных работ и статей по онкологии и пластической хирургии. В его наградной копилке имеются многочисленные награды, среди которых грамота главы Республики Ингушетия, благодарность правительства РИ, почетная грамота ВОД «Матери России», юбилейная медаль «30 лет образования Республики Ингушетия».

А осенью 2023 года с разницей в месяц Сулейман Ужахов принёс республике сразу две победы. Он стал первым обладателем премии имени А. И. Савицкого в номинации «Хирург года», которая присуждается лучшим медицинским специалистам по борьбе с онкологическими заболеваниями. Вручение награды проходило в рамках VI Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

И второе достижение — Сулейман Халитович стал победителем самой масштабной Всероссийской медицинской премии широко известного портала «Продокторов». На звание лучшего претендовало 720 тысяч врачей и 55 тысяч клиник со всей России. Победителей определяли по отзывам в течение года. Церемония награждения проходила в г. Сочи в спортивном комплексе «Сириус».

Каждому жителю нашей республики признание ингушского врача на таких высоких постаментах доставило немало радости, каждого переполняло чувство гордости за наших врачей в лице Сулеймана Ужахова.

«Это был результат колоссальной работы, — говорит Сулейман Ужахов. — И это прежде всего победа моего народа. Я так рассматривал себя в обоих случаях. И не скрою, когда объявили мою фамилию, меня охватило волнение и непередаваемая радость за то, что с гордостью представляю свой народ на таких серьёзных медицинских площадках!»

В личной жизни Сулеймана Ужахова тоже всё складывается благополучно. Его супруга — Хава Магомедовна Дзейгова. В семье подрастают четверо детей — два сына и две дочери. Старший сын решил не прерывать династию врачей и пошёл по стопам отца. Он учится на первом курсе медицинского факультета Ингушского государственного университета. Другие подтягиваются, они пока еще школьники.

«Доверьтесь Сулейману Халитовичу, — говорят в своих отзывах его благодарные пациенты. — Он всё сделает на высшем уровне! Всегда приветлив, относится по-свойски, старается помочь, подсказать. Благодарим вас, доктор, за всё и за всех!»