Султан Шахбулатович родился в 1904 году в селении Экажево Назрановского района в большой семье, где помимо него был старший брат, два младших брата и четыре сестры. В 1914 году он остался без отца. Через два года умерла мать и старший брат. Ему было 12 лет, когда на его хрупкие плечи легла ответственность за младших братьев и четырех сестёр.

Султан понимал, что грянули большие перемены, и его будущее, а значит, и будущее его семьи зависит от образования. Он поступает в реальное училище во Владикавказе, а в свободное от учёбы время подрабатывает грузчиком, чтобы как-то поддерживать материальное положение своей семьи.

Годы становления

В 1917 году в стране происходит государственный переворот, в результате которого к власти приходят большевики. Не обходит стороной революционный бум и Северный Кавказ. Здесь идёт активная борьба за установление советской власти. Она продолжается и весной 1920 года, хотя основные антисоветские силы были уже подавлены. В ряды большевиков вливается передовая часть рабочей молодёжи. Среди них совсем ещё юный, но вполне окрепший Султан Измайлов. С апреля 1920 по декабрь 1921 года он в качестве сотрудника особых поручений штаба полка Ингушской кавалерийской бригады 2-ой конной армии принимает участие в разгроме контрреволюционных банд. Дальнейшая его жизнь была также связана с теми, кто участвовал в укреплении советской власти, в организации колхозов, совхозов и реализации планов по хлебозаготовкам на Северном Кавказе.

В 1929 году Султан женится на дочери генерала Эльберда Нальгиева — Лизе, которая окончила Владикавказскую гимназию. В том же году поступает в Ростовский институт инженеров путей сообщения. Учёба ему даётся легко. Он считается лучшим студентом вуза, отличником образования, который пользуется уважением среди преподавателей и непререкаемым авторитетом среди молодёжи.

По окончании института Султан направляется на работу в город Грозный. Организаторские способности и техническая подготовка стали для него хорошим основанием для быстрого продвижения по служебной лестнице. Султана назначают главным инженером треста «Грознефтестрой». Он руководит строительством крупнейшего в то время завода авиационных масел.

Но наступил период массовых репрессий — 1937 год. Султан Шахбулатович, как и многие его соратники, попадает под подозрение ГПУ. Избежать горькой участи репрессированных ему помогает директор «Грозэнергостроя», человек смелый и порядочный. В 1938 году он направляет Султана Измайлова в рабочую командировку в Ростов-на-Дону, где его утверждают на должность главного инженера «Главнефтекомплекса».

А в 1941 году начинается война...

Капитан Советской армии Султан Измайлов начинает свой боевой путь на Южном фронте, в учебном автобронетанковом центре. В августе 1941 года его направляют на северокавказский фронт в город Грозный, где он служит начальником военной приёмки и старшим военпредом Управления снабжением горючим Красной армии. Потом его перебрасывают на Сталинградское направление, где в самый ответственный момент остро востребован был опыт военного снабженца. Султана назначают помощником начальника по технической части, а затем и начальником арттехснабжения и горюче-смазочных материалов 10-й саперной армии.

В одном из боёв во время бомбового удара Султан Измайлов получает ранение и с тяжёлой контузией попадает в госпиталь. Так он и остаётся на всю жизнь инвалидом по слуху.

За мужество, проявленное на фронтах Великой Отечественной войны, он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».

После госпиталя Султан Измайлов возвращается на службу, но уже демобилизованный по состоянию здоровья служит в тылу, в Грозном, старшим военпредом. Отсюда его в конце февраля командируют в Москву для прохождения дальнейшей службы. Но отъезд был внезапно отложен по непонятным причинам.

Годы депортация

А утром 23 февраля 1944 года Султана Измайлова вместе со всем народом депортируют в Казахстан и Среднюю Азию. Это было тяжёлое испытание. По дороге в ссылку и в первые годы поселения от голода, холода и нищеты умерло очень много людей. Семью Измайловых спасло то, что Султан, как специалист, оказался востребованным. Здесь он занимает ряд ответственных должностей на различных участках народного хозяйства.

В 1948 году Коммунистическая партия Киргизстана направляет Султана работать на нефтеперерабатывающие объекты Казахстана и Средней Азии. В частности, он возглавляет работы по нефтеразведкам Ферганской долины; по строительству Банновского нефтеперерабатывающего завода; проведению спецмонтажных работ строящегося крупнейшего Ферганского нефтеперерабатывающего завода; строймонтажной конторы по подготовке новых площадей добычи газа и нефти в Бухарской области; руководит строительством нефтеразведок в Туркменской ССР и т. д.

В годы, когда к депортированным было самое жёсткое, предвзятое отношение, Измайлов занимал ответственные должности, и относились к нему с должным уважением.

В 1956-1957 годах он занимает должность главного инженера Управления дирекции строящегося газопровода союзного значения «Ставрополь — Москва».

В декабре 1957 года Измайлов направляется в Дагестан, где возглавляет жилищное строительство и строительство крупных промышленных объектов. Здесь его за заслуги перед народом принимают в члены партии и в знак особого доверия избирают депутатом горсовета Махачкалы. В 1958 году Султана Измайлова представляют к присвоению почётного звания «Заслуженный строитель РФ». «Он внёс большой вклад в развитие строительства города Махачкалы», — пишет в ходатайстве заместитель председателя Совета министров Дагестана А. Кормухов. Его заслуги неоднократно отмечаются благодарностями на заседаниях в горкомах КПСС Дагестана, о нём пишет республиканская газета «Дагестанская правда».

Возвращение. На родине...

В 1959 году Султан Шахбулатович был отозван Чечено-Ингушским обкомом партии для работы в связи с восстановлением республики.

С 1959 по 1968 год, до ухода на пенсию, Султан Измайлов работает заместителем управляющего объединения «Грознефтехимзаводы», куда входил целый ряд заводов, расположенных на территории Северного Кавказа, в том числе в городе Туапсе. Здесь, как и везде, где приходилось работать Измайлову, он проявил себя как ответственный специалист, профессионал высокого класса и истинный патриот, преданный своему народу. В Грозном он избирается депутатом горсовета и райсовета и с честью и достоинством выполняет возложенные на него обязанности.

Но всё чаще о себе дают знать раны, полученные на войне. По этой причине в 1968 году Султан Измайлов вынужденно оставляет работу.

Можно резюмировать, что большая часть его трудовой деятельности посвящена строительству нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий ЧИАССР, Дагестана, Ростовской области, Казахстана и Узбекистана.

Будучи на пенсии, по славной советской традиции он регулярно получает поздравительные телеграммы и открытки в связи с днями рождения, государственными и профессиональными праздниками от бывших коллег и разных ведомств.

В семье, по воспоминаниям родных, Султан Измайлов был заботливым братом для сестер и братьев, был хорошим отцом большого семейства, где у него было два сына и две дочери.

В 1989 году Султан Измайлов ушел из жизни.

В честь нашего героя в ингушском городе Назрани одна из улиц в районе Центр-Камаза названа именем Султана Измайлова.