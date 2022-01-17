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Султан Шадиев: «Я говорю не о личных проблемах»

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В редакцию газеты «Ингушетия» часто приходят письма, в которых жители республики пытаются обратить внимание властей на проблемы, возникающие в отдельно взятом населенном пункте. Часто пишут о недостатках, устранение которых могло бы повлиять на улучшение ситуации в той или иной сфере. Это письмо поступило от известного в республике человека — почетного гражданина г. Сунжи, заслуженного работника культуры РИ, члена Союза писателей России С. А. Шадиева.

Открытое письмо Главе Республики Ингушетия

Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович!

Обратиться к вам с этим письмом заставила меня не личная проблема.

Я живу в г. Сунже с 1994 года, то есть с начала военных действий в Чеченской Республике. До этого я проживал в Грозном. За время, что я проживаю в Сунже, на моей памяти, в Сунженском районе сменилось около двадцати глав администрации и при такой частой смене руководителей вряд ли приходится ожидать благоустройства нашей улицы, протяженность которой составляет около километра. Долгие годы дорожное покрытие нашей улицы — гравийное.

Года два назад водоканал района менял трубы на нашей улице. В результате дорога превратилась в грязное месиво, а работники водоканала, сделав свое дело, удалились, оставив решение вопроса ремонта дороги на усмотрение жителей этой улицы. Состояние ее еще более усугубилось в результате использования большегрузных машин и спецтехники.

Жители улицы несколько раз пытались своими силами привести дорогу в более-менее терпимое состояние. Но в конце прошлого года ситуация повторилась вновь. Теперь уже газовики вдоль и поперек перекопали нашу улицу, прокладывая новую сеть газопроводных труб. Закончив свою работу, ушли и они, точь-в-точь повторив действия водоканальщиков. То есть оставив проблему благоустройства дороги на усмотрение жителей улицы. Администрацию района и города не волнуют наши проблемы. Люди носят грязь с улицы в свои жилища.

Прошедший год в нашей республике был объявлен годом благоустройства улиц и общественных мест, но до нашей улицы этот праздник не дошел. Благоустроили центр Сунжи и некоторые другие улицы. Районному центру — станице Орджоникидзевской — придали статус города. Дальше дело не пошло — коммунальные службы стали работать хуже прежнего, из-за отсутствия спецтехники и безответственного отношения к своим обязанностям их работников. Питьевая вода, которая поступает в город, не пригодна для употребления из-за плохого качества, возникают отключения ее на день и на два. Некоторые, более состоятельные жители, покупают питьевую воду.

Махмуд-Али Макшарипович! В письме я изложил лишь часть проблем жителей города. Вам они известны больше, чем мне, так как Вы, в прошлом, житель этого города. В заключение хочу добавить, что я в преклонном возрасте, мне уже 85-й год. Мое обращение к Вам проникнуто заботой о людях, которые здесь живут. Прошу принять меры для улучшения качества их жизни.

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