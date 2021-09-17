Как сообщил газете «Ингушетия» мэр города Аслан Умаров, десятый участок заработал на базе гуманитарного колледжа.

«На всех УИКах дежурят представители системы здравоохранения. Участки полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, масками, приняты меры по охране общественного правопорядка, есть металлодетекторы. В комнатах для голосования установлены камеры видеонаблюдения. Голосования идет с 8-ми утра. Сунженцы довольно активно идут на избирательные участки, это можно увидеть на месте. Везде созданы условия для голосования, конечно же, для людей с ограниченным возможностями здоровья, благоустроены прилегающие территории, на местах работают волонтёры, все условия людям. Всё идет в штатном режиме без эксцессов», — рассказал глава администрации.

Как отметил житель Сунжи, сын авторитетного богослова Яхьи Махлоева, ректор Сунженского исламского института Джабраил-хаджи Махлоев, в регионе проходит важное политические событие — выборы в Госдуму и местный парламент.

«Отдать свои голоса за того или иного кандидата — наш долг. У нас своя государственность, своя республика. Мы должны соблюдать законы государства, в котором живем. Каждый волен решать сам — кому из кандидатов или политической партии он отдаст предпочтение. Обычно тот, кто долгое время находился за пределами республики, больше ценит наличие своей государственности, то, что создано здесь. Было бы хорошо, если бы каждый выполнял на вверенном месте свои функциональные обязанности, религиозные деятели должны заниматься духовно-нравственным воспитанием населения, врачи — должным образом лечить пациентов. Другие структуры по своим направлениям занимаются своим делом, любые возложенные задачи нужно выполнять добросовестно», — сказал Джабраил Яхьяевич.

По его словам, в учебных заведениях Ингушетии проводится колоссальная работа по обучению подрастающего поколения различным востребованным специальностям.

«Никто за нас не будет этим заниматься. Врачи, религиозные, политические деятели, депутаты должны быть свои — они будут заниматься законотворческой деятельностью. Каждый должен выбирать трудовой путь по способностям, знаниям и склонностям. И не стоит обещать то, что не выполнишь, брать ношу не по плечу. Если мы будем едины, трудиться сообща, работа будет благодатной», — добавил общественный деятель.

Житель Троицкого Хасан Балаев обратился к односельчанам с призывом проявить активную гражданскую позицию на выборах, отметив, что сам реализует избирательное право, голосуя за того или иного кандидата.

«Я сам выполню свой долг. Возникает вопрос: «Почему мы должны это сделать?». Да потому, что от этого важного выбора зависит наше общее будущее. Надо прийти на свои участки и исполнить свой гражданский долг. Очень много работы предстоит сделать для подрастающего поколения. Я всегда выступаю за приобщение нашей молодежи к нашим адатам, красивым обычаям. Помимо образования и освоения различных специальностей в вузах, подрастающее поколение должно получать знания об истории и культуре своего народа», — сказал Балаев.