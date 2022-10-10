«Сегодняшняя акция в городе воинской славы Малгобеке была посвящена памяти военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине», — сообщил в своем Телеграм-канале руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, верные своему слову и присяге они отдали свои жизни за будущее миллионов жителей новых территорий, вошедших в состав России.

«Свой саженец ясеня посадил и я, вместе с супругой врио Главы ДНР Ириной Пушилиной и юной жительницей Малгобека Мединой. С нами в этом благом деле принимали участие молодежь, старики и дети», — отметил руководитель субъекта.

«500 саженцев ясеня на улице Херсонская были посажены в рамках Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Через несколько лет эти деревья не дадут будущим поколениям забыть о подвиге наших военнослужащих», — добавил Калиматов.

Напомним, 8 октября 2007 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о присвоении Малгобеку звания «Город воинской славы».

Именно под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены. С сентября 1942 года город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же героически выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от оккупации.

Кроме того, в рамках визита Пушилина, являющаяся почетным президентом федерации художественной гимнастики ДНР, вместе с Калиматовым посетила в республике турнир. На состязания съехались юные гимнастки из Донецкой Народной Республики, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и регионов СКФО.

Первенство проходило 8-9 октября в спортивно-тренировочном центре «Мужичи» имени Султана Плиева в Сунженском районе. Спортсменки посоревновались в индивидуальной программе и групповых упражнениях по правилам художественной гимнастики, утвержденным Минспорта России.

«Особую значимость это спортивное мероприятие приобретает благодаря участию в нем представителей различных субъектов нашей многонациональной страны. Знаменательно, что в их числе и дети из Донецкой Народной Республики. Это, помимо спортивных достижений, еще и возможность дополнительного укрепления надежных дружеских связей россиян», — подчеркнул в своем выступлении Калиматов.

Соревнования проводились с целью популяризации художественной гимнастики, пропаганды здорового образа жизни, обмена опытом и укрепления доброжелательных отношений между регионами.

Победители и призеры определялись в многоборье, в индивидуальной программе и групповых упражнениях по возрастным критериям. Подведение окончательных результатов соревнований осуществлялось по максимальной сумме баллов в каждой возрастной группе каждого разряда, программы и выступающей категории.

После торжественной церемонии Глава региона вручил Пушилиной памятные медали «250 лет единения Ингушетии с Россией» и «30 лет образования Республики Ингушетия».