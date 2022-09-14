— Новый сервис направлен на упрощение процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги, — рассказал собеседник. — Он разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

По словам Бузукашвили, предоставление государственной услуги реализовано в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1279, а также в рамках ведомственной программы цифровой трансформации. Перейти к форме подачи заявления на портале Госуслуг можно по ссылке https://www. gosuslugi. ru/609906/1/form.

Добавим, что ранее в Госдуму внесли законопроект о работе коллекторов. Новелла предоставляет ФССП полномочия по надзору за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) по возврату долгов физлицами. Служба будет вести перечень таких организаций наряду с государственным реестром профессиональных коллекторских организаций. Перечень сформируют автоматически на базе взаимодействия ФССП и Центробанка, и он будет доступен на сайте службы.