«Свет» озарил фестиваль: премьера фильма с Еленой Яковлевой состоялась в Выборге
На 31-м фестивале российского кино «Выборг 2023» состоялась премьера полнометражной драмы «Свет» (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. Фильм был тепло встречен публикой и заслужил положительные отзывы критиков.
Производством картины занималась компания Анны Шалашиной WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink. Режиссер и автор сценария — Антон Коломеец.
Трейлер: https://disk. yandex. ru/i/wXIvsQgfw9YSEA
Постер: https://disk. yandex. ru/i/7fDrBB5ePzhgYA
Кадры со съемок: https://disk. yandex. ru/d/6VDgp5LhchK5Sg
Сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна (Елена Яковлева) живет обычной, вроде бы ничем не примечательной жизнью. Но накануне своего 60-летия она сталкивается с прошлым, о котором всегда хотела забыть. Все начинается с того, что к ней обращается мужчина, которому нужна помощь в уходе за бабушкой. События, которые за этим последовали, заставляют Татьяну Сергеевну задуматься и в новом свете взглянуть на прожитое. И далее история будет разворачиваться в двух временных пластах — в наше время и в 1970-е годы, во времена юности героев, когда жизнь казалась легкой и беспечной, а они сами дружили и любили изо всех сил.
«Простые истории про нас с вами, про окружающую действительность, рассказанные искренне, тонко, талантливо, остаются вне времени и всегда будут нужны людям. Потому что ценность мимолетной радости или горести бытия не менее важна, чем зрелищность или актуальность, а может быть и более», — считает исполнительница главной роли Елена Яковлева.
«Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х — они много рассказывали о своей молодости, о том, как жили молодые люди в те годы, во всех бытовых и не только деталях. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость — прекрасное время даже в годы застоя», — сказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.
О фильме «Свет» (12+)
Производство: WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.
Жанр: драма
Хронометраж: 108 минут
Режиссер-постановщик: Антон Коломеец
Сценарий: Антон Коломеец
Оператор-постановщик: Екатерина Смолина
Композитор: Савва Розанов
Художники-постановщики: Максим Малеев, Людмила Дуплякина
Художник по костюмам: Александра Агеева
Художник по гриму: Полина Стаценко
Продюсер: Анна Шалашина
В ролях: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ян Ильвес, Сергей Волков, Виктория Верберг, Сергей Шанин и другие.
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