С исторической датой жителей Назрани поздравил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, ингуши всегда называли это место Нана-Наьсаре, подразумевая его главную роль в жизни народа.

«Жители этого города делают его особенным. Здесь живут трудолюбивые, добрые, гостеприимные люди. Последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров тоже живет в Назрани на улице Победы, что является символичным совпадением. И таких достойных мужественных людей Назрань дала нам много. Город развивается, расширяется его социальная инфраструктура. В дальнейшем здесь будут реализованы новые проекты. Но главной ценностью города всегда будут оставаться его жители. Хочу пожелать им счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Назрань хорошеет с каждым днём, а жизнь становится комфортней для вас», — подчеркнул в своем поздравительном адресе руководитель региона.

По случаю Дня города в Назрани стартовала благотворительная акция по раздаче мяса КРС по инициативе мэра Урусхана Евлоева. К акции также присоединился и предприниматель, меценат и друг главы города Рамзан Медаров, который в течение 12 месяцев всегда участвует в раздаче саг1 нуждающимся семьям.

Урусхан Евлоев, уроженец города, также поздравил жителей муниципалитета с 242-летием. Он особо отметил, что от всей души любит свой родной город. По его словам, в нем есть все для того, чтобы развиваться, жить, растить детей, работать и молиться. Здесь каждый может реализовать свои идеи и мечты, и каждый, приехав в Назрань, чувствует себя там как дома.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы жизнь в городе становилась комфортнее. Благодаря активному вниманию со стороны руководства республики в лице Главы субъекта Калиматова Махмуда-Али Макшариповича сегодня мы строим школы, ремонтируем дороги, прокладываем водопроводные трубы, обустраиваем общественные пространства, запускаем социальные объекты. Это только начало нашего большого пути к общему результату. Сегодня в городе не будет привычных праздничных мероприятий. Вместо этого мы решили раздать саг1а самым нуждающимся семьям нашего города», — отметил мэр Назрани. Всем жителям города он пожелал мира и добра.

Назрань один из самых крупных городов Ингушетии. По преданию, Назрань была основана выходцем из Ангушта Карцхалом Орцхановичем Мальсаговым. Датой основания города считается 1781 г., когда ингушский пост в междуречье Сунжи и Назранки был отмечен дивизионным квартирмейстером Л. Штедером. Впервые в официальном документе Назрань упоминается в 1810 г., когда во Владикавказе представители шести родов, проживавших в Назрани, подписали акт о вступлении назрановского общества в Российское подданство.

Осенью 1810 года был заложен Назрановский редут. В середине 19 века упоминается как аул Назрань. С 1817 года по 1832 во время большой Кавказской войны редут постоянно перестраивался и укреплялся. Крепость стала настолько мощной, что смогла без особых усилий отразить наступление самого имама Шамиля в 1841 году. За это жители Назрани были награждены Георгиевским знаменем. Деревня постепенно начинала превращаться в город.

1868 год характерен тем, что в Назрани появляется первая во всей Ингушетии школа, где в свободном режиме изучался русский язык. Инфраструктура города начинает развиваться быстрыми темпами. В 1893 году был возведён самый первый железнодорожный вокзал и восстановлено железнодорожное сообщение со многими городами России. В силу этого появляется Назрановский округ, который вплоть до 1920 года входил в состав Терской области. С 1924 года Назрань превращается в центральный город Назрановского района, который, в свою очередь вошёл в новое территориальное образование Ингушскую автономную область.

В 60-ые годы мощными темпами была проведена индустриализация Назрани. Начинают свою работу крупные промышленные предприятия — завод «Электроинструмент», швейная фабрика, развивается жилищное строительство.

В 1995 году Назрань становится столицей Ингушской республики и остаётся в этом статусе вплоть до 2000 года. Отмечается, что история Назрани связана с большим количеством набегов, войн, восстаний, захватов боевиками. Но город героически выстоял.

Редакция газеты «Ингушетия», которая на протяжении длительного времени располагалась в Назрани, поздравляет жителей города с 242-летием. С праздником вас, дорогие назрановцы. Счастья и благополучия, всего самого хорошего!