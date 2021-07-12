— В соответствии с законом, временные ограничения на выезд должника за пределы России применяются в отношении граждан, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, — пояснил он. — Однако, если должник не оплатил задолженность в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, в список невыездных попадают неплательщики алиментов, лица, обязанные возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, причиненный преступлением. Всего с начала года в отношении должников из республики вынесено 11 412 постановлений об ограничении их в праве выезда за пределы страны. В настоящий момент возможности выезда заграницу лишены 10 527 жителей региона, из которых 102 — должники по алиментным обязательствам.

Собеседник напомнил, что УФССП России по Ингушетии рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, проверить себя на наличие возбужденных исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.

— Проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте УФССП России по Республике Ингушетия в разделе «Банк данных исполнительных производств» или с помощью мобильного приложения «ФССП», — заключил Бузуртанов.