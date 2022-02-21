Узнайте о своих долгах
Свыше 11 тысяч пользователей сети интернет проверили наличие задолженности на сайте УФССП России по Ингушетии
Информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном интернет сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, позволяет очень простым способом узнать о своих долгах.
— Фамилия, имя, отчество, дату рождения или название организации — все данные, которые нужно ввести физическим или юридическим лицам для выявления наличия или отсутствия задолженности, — поделился информацией с корреспондентом газеты «Ингушетия» представитель пресс — службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — При положительном результате поиска на экране будет отображена подробная информация об исполнительном производстве, а также ФИО и контактные данные судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.
Собеседник сообщил, что в 2021 году с помощью «Банка данных исполнительных производств» проверили себя на наличие задолженности 11 777 пользователей сети Интернет. Посещаемость данного сервиса в сравнении с 2020 годом возросла на 28,3%.
— Кроме того, в «Банке данных исполнительных производств» можно скачать и распечатать квитанцию об оплате, — добавил он. — Готовая квитанция для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты значительно сократит время на заполнение данных и позволит избежать ошибок при заполнении. В минувшем году данной услугой воспользовались 3 013 жителей региона.