— Фамилия, имя, отчество, дату рождения или название организации — все данные, которые нужно ввести физическим или юридическим лицам для выявления наличия или отсутствия задолженности, — поделился информацией с корреспондентом газеты «Ингушетия» представитель пресс — службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — При положительном результате поиска на экране будет отображена подробная информация об исполнительном производстве, а также ФИО и контактные данные судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться.

Собеседник сообщил, что в 2021 году с помощью «Банка данных исполнительных производств» проверили себя на наличие задолженности 11 777 пользователей сети Интернет. Посещаемость данного сервиса в сравнении с 2020 годом возросла на 28,3%.

— Кроме того, в «Банке данных исполнительных производств» можно скачать и распечатать квитанцию об оплате, — добавил он. — Готовая квитанция для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты значительно сократит время на заполнение данных и позволит избежать ошибок при заполнении. В минувшем году данной услугой воспользовались 3 013 жителей региона.