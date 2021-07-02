Электроснабжение

Подготовка к работе в условиях низких температур

Свыше 1,3 тыс. километров ЛЭП отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в первом полугодии

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«Россети Северный Кавказ» за шесть месяцев 2021 года выполнили ремонт более 1,3 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Специалисты компании отремонтировали более тысячи километров ЛЭП класса напряжения 0,4-20 кВ и свыше 260 километров воздушных линий сети высокого напряжения (35-110 кВ).

Мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения нескольких миллионов жителей СКФО, сотен крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.

Самый большой объем работ энергетики провели на Ставрополье (608 километров) и в Дагестане (почти 457 километров). В зоне ответственности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт более 90 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 48 километрам воздушных линий, в Карачаево-Черкесии — порядка 44. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии специалисты выполнили ремонт почти 33 и 30 километров линий соответственно.

Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки электросетевого хозяйства макрорегиона к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок 2021/2022 гг. Программы технического обслуживания и ремонта выполняются в соответствии с утвержденными сроками, превышением плановых показателей по ряду ключевых мероприятий, и с учётом всех санитарных норм и правил.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят более 2 млрд рублей на плановый ремонт энергообъектов. Рост финансирования ремонтных программ в различных регионах СКФО в сравнении с прошлым годом составил от 2% до 28% в зависимости от территории обслуживания филиалов и объёма отраслевых задач.

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