Мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения нескольких миллионов жителей СКФО, сотен крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.

Самый большой объем работ энергетики провели на Ставрополье (608 километров) и в Дагестане (почти 457 километров). В зоне ответственности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт более 90 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 48 километрам воздушных линий, в Карачаево-Черкесии — порядка 44. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии специалисты выполнили ремонт почти 33 и 30 километров линий соответственно.

Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки электросетевого хозяйства макрорегиона к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок 2021/2022 гг. Программы технического обслуживания и ремонта выполняются в соответствии с утвержденными сроками, превышением плановых показателей по ряду ключевых мероприятий, и с учётом всех санитарных норм и правил.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят более 2 млрд рублей на плановый ремонт энергообъектов. Рост финансирования ремонтных программ в различных регионах СКФО в сравнении с прошлым годом составил от 2% до 28% в зависимости от территории обслуживания филиалов и объёма отраслевых задач.