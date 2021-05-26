До конца отбора территорий и дизайн-проектов на следующий год, который проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», осталось 4 дня — голосование закончится уже 30 мая.

Платформа начала свою работу месяц назад — 26 апреля. На голосование выставлено порядка 47 территорий и дизайн-проектов. Те из них, что наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство в муниципальном образовании на следующий год.

По информации Минстроя Ингушетии, отдать свой голос за благоустройство совсем не сложно, выбрать объект или концепцию можно несколькими способами. Чтобы система убедилась в том, что голос оставляет живой человек, понадобится или ввести свои ФИО и действующий номер телефона, или войти с помощью подтвержденной учетной записью портала «Госуслуг». Также проголосовать можно и в личном кабинете платформы обратной связи портала «Госуслуг», которая взаимодействует с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. А еще проголосовать можно через волонтеров проекта.

Согласно текущей статистике, общее число жителей, принявших участие в отборе территорий для благоустройства и конкретных дизайн-проектов, превысило 42 тыс. человек в 9 муниципалитетах регионах — это города Магас, Назрань, Сунжа, Карабулак и Малгобек, и 4 района — Назрановский, Малгобекский, Сунженский и Джейрахский. В Сунже проголосовало уже более 10 тыс. человек, еще в двух муниципалитетах — Карабулаке и в Джейрахском районе — свой выбор сделали уже более 4 тыс. жителей.

Специалисты платформы в режиме онлайн следят за картиной голосования и предпринимают необходимые меры для того, чтобы отбор территорий был честным и объективным. Так, были случаи, когда при регистрации указывались ненастоящие данные. Встречались такие сочетания фамилии, имени и отчества, как «Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд», «Гражданин Гражданский», «Петров Сидр Викторович», «Ь О Л». Подобные ФИО не учитываются системой как настоящие, поэтому важно следить за правильностью вводимых данных.

Помимо этого, антифрод-системой платформы было успешно пресечено несколько попыток «накруток» и хакерских атак. Окончательные результаты, с учетом исключения недостоверных данных, будут подведены спустя несколько дней после окончания голосования, когда завершится проверка всей поступившей информации.

«Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города и села комфортнее и удобнее для всех. При этом не менее важно, чтобы голосование было честным — в этом смысл всего проекта. Поэтому особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных», — цитирует заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максима Егорова пресс-служба ведомства.

Напомним, Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта — АНО «Диалог Регионы».