Сохранить зрение — наша задача
Тамара Аушева: «Самое ценное в нашей профессии — благодарность наших пациентов»
Зрение, дарованное нам свыше, играет первостепенную роль в нашей жизни. Мы можем воспринимать зрительно великолепие окружающей природы, красоту всего, чем можем любоваться. Только потерявший этот дар Божий, способен осознать весь трагизм данной ситуации, своего критического положения. Многие болезни глаз, не вылеченные в своё время, способны усугубить состояние здоровья человека.
Чтобы избежать рецидивов, офтальмологи рекомендуют своевременно обращаться к специалистам за помощью, не откладывая посещение врача. Важность офтальмологической медицины в современном обществе трудно переоценить. Заболевания глаз могут серьезно ограничить человеческую активность и качество жизни, и офтальмологи играют важную роль в диагностике и лечении этих заболеваний.
Профессия офтальмолога зародилась еще в древние времена. Первые упоминания о специалисте, который лечит заболевания глаз, а также изучал их строение, относятся к I веку до нашей эры. Полученные еще в ту эпоху знания, стали значительным фундаментом для современной науки.
На сегодняшний день в офтальмологии активно используются различные изобретения, а также применяются самые разнообразные средства диагностики и лечения заболеваний.
С целью узнать, как проводится работа в данном направлении, я обратилась в городскую поликлинику города Назрани, к врачу-окулисту Тамаре Аушевой.
Т. Аушева работает в данном лечебном учреждении, как она делится, с 2004года. "Мне нравится моя профессия, — говорит офтальмолог с двадцатилетним стажем. — Зрение — одна из самых важных функций человека. Это первая сигнальная система. Я испытываю удовлетворение, когда назначенное мной лечение приносит положительные результаты. Сохранить зрение — наша задача.
Свою профессиональную деятельность я начала именно здесь, окончив медицинский факультет при ИнгГУ, — рассказывает она, — У нас был первый выпуск под руководством Абдурахмана Хасановича Аушева. Я ему безмерно благодарна за его труд, в те годы ему удалось открыть новое направление в университете, что было не так легко. Закончив ВУЗ, поступила в интернатуру на базе глазного отделения ИРКБ под руководством Цечоевой Аси Борисовны, после окончания, которой сразу вышла на работу в нашу городскую поликлинику, чтобы быть ближе к жителям своей республики. Стараюсь по мере своих возможностей оказывать им медицинскую помощь. В процессе работы, конечно, не обходится и без каких-то трудностей, так как все люди разные, и у пациентов характеры различны, к каждому нужен индивидуальный подход. Но мы справляемся.
Самые частые заболевания, с которыми обращается за нашей помощью мужской контингент населения — это проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью. Это извлечение из роговицы инородних тел. Они приходят в нашу поликлинику с утра пораньше, не понимая, что с глазом. Смотришь порой, а там металлическая стружка. После извлечения этого предмета, они с такой благодарностью уходят. Бывают и сложные случаи, с которыми приходится сталкиваться, когда мы не в состоянии бываем оказать помощь своим пациентам в силу различных причин. Тогда мы отправляем их за пределы республики в специализированные клиники, чтобы там им была оказана высококвалифицированная помощь. И есть ещё большая проблема, такая патология —макулодистрофия, она у нас не лечится. Она может быть возрастной и в результате осложнения сахарным диабетом, болезни обмена веществ и т. д. Вот для диагностики этой патологии нам необходимо специализированное оборудование. У нас его на данный момент нет, но нам его обещают приобрести в ближайшее время. Я вместе со своей коллегой прошла курсы повышения квалификации по данной специализации. И в дальнейшем будем надеяться, что для быстрой диагностики мы будем работать на этом аппарате.
Зрение необходимо периодически проверять, даже если нет серьёзных поводов для беспокойства. Дело в том, что большинство людей зачастую испытывают симптомы ухудшения зрения, но не придают им большого значения, списывая их на общее переутомление или усталость глаз после долгой работы за компьютером. А иногда снижение зрения не так очевидно и проявляется в виде повышенной усталости глаз и головных болей, поэтому человек может даже не подозревать, что следует обратиться к врачу. Своевременно начатое лечение или коррекция могут помочь сохранить остроту зрения и сберечь здоровье глаз. Даже если вы не ощущаете никаких проблем со зрением, стоит проходить осмотр у врача-офтальмолога. Это необходимо, чтобы своевременно определить, не происходит ли снижение остроты зрения и нужна ли его коррекция. Также регулярные проверки позволят контролировать, нет ли каких-либо заболеваний и нарушений в работе глаз. В случае их возникновения, можно будет приступить к лечению на ранней стадии, а значит, и уменьшить последствия и риски для здоровья глаз. Для тех, у кого уже снижена острота зрения, периодические проверки позволят отслеживать актуальность назначенной коррекции зрения и уменьшить его дальнейшее падение и перенапряжение глаз из-за неправильной коррекции. При наличии любых заболеваний глаз или осложнений регулярный офтальмологический осмотр обязателен для лечения и сохранения здоровья глаз".