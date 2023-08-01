Чтобы избежать рецидивов, офтальмологи рекомендуют своевременно обращаться к специалистам за помощью, не откладывая посещение врача. Важность офтальмологической медицины в современном обществе трудно переоценить. Заболевания глаз могут серьезно ограничить человеческую активность и качество жизни, и офтальмологи играют важную роль в диагностике и лечении этих заболеваний.

Профессия офтальмолога зародилась еще в древние времена. Первые упоминания о специалисте, который лечит заболевания глаз, а также изучал их строение, относятся к I веку до нашей эры. Полученные еще в ту эпоху знания, стали значительным фундаментом для современной науки.

На сегодняшний день в офтальмологии активно используются различные изобретения, а также применяются самые разнообразные средства диагностики и лечения заболеваний.

С целью узнать, как проводится работа в данном направлении, я обратилась в городскую поликлинику города Назрани, к врачу-окулисту Тамаре Аушевой.

Т. Аушева работает в данном лечебном учреждении, как она делится, с 2004года. "Мне нравится моя профессия, — говорит офтальмолог с двадцатилетним стажем. — Зрение — одна из самых важных функций человека. Это первая сигнальная система. Я испытываю удовлетворение, когда назначенное мной лечение приносит положительные результаты. Сохранить зрение — наша задача.

Свою профессиональную деятельность я начала именно здесь, окончив медицинский факультет при ИнгГУ, — рассказывает она, — У нас был первый выпуск под руководством Абдурахмана Хасановича Аушева. Я ему безмерно благодарна за его труд, в те годы ему удалось открыть новое направление в университете, что было не так легко. Закончив ВУЗ, поступила в интернатуру на базе глазного отделения ИРКБ под руководством Цечоевой Аси Борисовны, после окончания, которой сразу вышла на работу в нашу городскую поликлинику, чтобы быть ближе к жителям своей республики. Стараюсь по мере своих возможностей оказывать им медицинскую помощь. В процессе работы, конечно, не обходится и без каких-то трудностей, так как все люди разные, и у пациентов характеры различны, к каждому нужен индивидуальный подход. Но мы справляемся.

Самые частые заболевания, с которыми обращается за нашей помощью мужской контингент населения — это проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью. Это извлечение из роговицы инородних тел. Они приходят в нашу поликлинику с утра пораньше, не понимая, что с глазом. Смотришь порой, а там металлическая стружка. После извлечения этого предмета, они с такой благодарностью уходят. Бывают и сложные случаи, с которыми приходится сталкиваться, когда мы не в состоянии бываем оказать помощь своим пациентам в силу различных причин. Тогда мы отправляем их за пределы республики в специализированные клиники, чтобы там им была оказана высококвалифицированная помощь. И есть ещё большая проблема, такая патология —макулодистрофия, она у нас не лечится. Она может быть возрастной и в результате осложнения сахарным диабетом, болезни обмена веществ и т. д. Вот для диагностики этой патологии нам необходимо специализированное оборудование. У нас его на данный момент нет, но нам его обещают приобрести в ближайшее время. Я вместе со своей коллегой прошла курсы повышения квалификации по данной специализации. И в дальнейшем будем надеяться, что для быстрой диагностики мы будем работать на этом аппарате.

Зрение необходимо периодически проверять, даже если нет серьёзных поводов для беспокойства. Дело в том, что большинство людей зачастую испытывают симптомы ухудшения зрения, но не придают им большого значения, списывая их на общее переутомление или усталость глаз после долгой работы за компьютером. А иногда снижение зрения не так очевидно и проявляется в виде повышенной усталости глаз и головных болей, поэтому человек может даже не подозревать, что следует обратиться к врачу. Своевременно начатое лечение или коррекция могут помочь сохранить остроту зрения и сберечь здоровье глаз. Даже если вы не ощущаете никаких проблем со зрением, стоит проходить осмотр у врача-офтальмолога. Это необходимо, чтобы своевременно определить, не происходит ли снижение остроты зрения и нужна ли его коррекция. Также регулярные проверки позволят контролировать, нет ли каких-либо заболеваний и нарушений в работе глаз. В случае их возникновения, можно будет приступить к лечению на ранней стадии, а значит, и уменьшить последствия и риски для здоровья глаз. Для тех, у кого уже снижена острота зрения, периодические проверки позволят отслеживать актуальность назначенной коррекции зрения и уменьшить его дальнейшее падение и перенапряжение глаз из-за неправильной коррекции. При наличии любых заболеваний глаз или осложнений регулярный офтальмологический осмотр обязателен для лечения и сохранения здоровья глаз".