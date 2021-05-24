Говорят, что хороший экскаваторщик, кроме профессиональных качеств, должен быть крайне ответственным, внимательным, терпеливым и спокойным человеком. Всеми этими качествами обладал и наш герой, который проработал за рулём этой хитроумной машины почти три десятилетия. И в этом нет ничего удивительного, ведь характер, что ни на есть самый настоящий, мужской, он отточил на флоте, когда четыре года проходил военную службу на подводной лодке.

Тамирлан Магометгиреевич Костоев родился в 1948 году в Павлодарской области Казахской ССР, куда семья была выслана в годы депортации ингушского народа. После снятия ограничений они вернулись на родину, в родное село Нижние Ачалуки Малгобекского района. Но поскольку в селе функционировала только начальная школа, общеобразовательный курс учёбы Тамирлан прошёл в школе-интернате в городе Малгобеке.

Сразу же после окончания учёбы его призвали на службу в ряды Советской армии. Служил он в элитных войсках на Северном военно-морском флоте, на атомной подводной лодке. Разумеется, сюда отбирали самых крепких ребят, физически подготовленных, ростом не ниже 180 сантиметров, к тому же эрудированных, грамотных, мужественных и психологически устойчивых. Всем этим качествам соответствовал и наш герой, которому предстояло четыре года провести под водой. Наш земляк с честью и достоинство провёл годы службы в армии, принимал участие в военных парадах Победы на Красной площади. Все это время от руководства морфлота в адрес родителей приходили благодарственные письма за воспитание такого сына и поздравительные телеграммы с праздниками.

В 1971 году Тамирлан возвращается домой, а тут ему уже успели подыскать невесту. Через год молодая семья переезжает в Грозный. Но долго они здесь не задерживаются. Бывший сослуживец приглашает Тамирлана к себе, на самый Крайний Север — в Тюменскую область, в город Лабытнанги, что рядом с Салехардом.

Первое время Тамирлан работает снабженцем в Управлении механизации строительства (УМС). Однако, освоившись немного на новом месте, он решает ехать учиться на экскаваторщика в Челябинск, так как подобного рода специалисты были здесь остро востребованы. После учёбы он возвращается на свой участок, но вскоре в УМС поступает новая техника из Японии. Тамирлану опять приходится пройти образовательный курс в Челябинске.

С годами он так сроднился со своей железной подругой, что знал каждый болтик, причину любой поломки мог определить на слух и устранить ее в короткие сроки. Ну и, конечно же, набрался профессионального опыта, стал передовиком, был на хорошем счету у начальства и принимал участие в соцсоревнованиях. За хорошие показатели Тамирлан не раз награждался почётными грамотами, благодарностями, дипломами и ценными подарками. Его портрет долгие годы висел на самой главной Доске почёта города Лабытнанги. К тому же Тамирлану Костоеву одному из первых, как победителю социалистического соревнования, была вне очереди выделена новая, прямо с конвейера машина марки «Жигули», только запущенная в производство. Тогда это был очень ценный подарок, да и победа в соцсоревнованиях расценивалась ничуть не меньше, чем сейчас победа в Олимпийских играх.

Командировки за границу

В советское время руководство страны часто использовало практику поддержки дружественных стран «социалистической ориентации». По линии Государственного комитета по экономическим связям за рубеж отправляли передовых специалистов разных профессий. Это инженеры, техники, рабочие высокой квалификации и т. д. для оказания технической помощи в различных отраслях промышленности. Но за «кордон» спецслужбы КГБ отправляли только самых лучших, проверенных и достойных специалистов. Высокое доверие было оказано и нашему соотечественнику. По этой программе в 1981 году в Алжирскую Арабскую Республику направляют и Тамирлана Костоева. В 1983 году он возвращается в родное управление, но через три года его снова командируют, но уже в Ирак, откуда он возвращается через год в связи с тем, что там начинаются военные действия.

Тамирлан возвращается на прежнюю работу, участвует в строительстве гражданских и социальных объектов в строящемся городе Лабытнанги. Но лихие 90-е годы не обошли стороной и Крайний Север. Здесь, как и по всей стране, начались перемены.

Тамирлан Костоев с семьёй возвращается в город Грозный и обустраивает здесь своё новое жилище. Но вскоре и в Чечне начинаются военные действия. Дом Костоева становится своего рода местом «прибежища» всех людей, кто по разным причинам оставался в Грозном. Тамирлан не собирался никуда уезжать. Хотя его звали все родственники. Он держит «оборону» в своём доме, по принципу «мой дом — моя крепость», собрав вокруг себя людей разных национальностей, которые проживали по соседству.

Многое ему пришлось испытать в те годы, в две военные чеченские кампании. Его дом был дважды полностью разрушен в результате артобстрела (он был заново отстроен после первой чеченской войны). По счастливой случайности на тот момент там никого не было. Он дважды попадал в плен к федералам и чудом избежал расстрела. Без вести пропал его старший сын Султан Костоев, совсем ещё молодой парнишка, который пошёл помочь «залатать» разбомбленную крышу к двоюродному брату, жившему в нескольких шагах от них, но так и не вернулся. Потом были долгие годы поиска сына, долгие ночи ожидания хороших вестей. И в то же время покидать разрушенный город, и пусть даже руины от собственного дома, он не захотел.

Некоторое время, между затишьями двух военных кампаний, он работал на автобусе, возил рабочих из Грозного в Ингушетию, на строительство Нестеровского кирпичного завода. В 1997 году его приглашают на работу экскаваторщиком в строительную фирму «Неон», которая занималась строительством различных объектов в городе Магасе. Руководство очень ценило опытного специалиста, который удивлял их своим высоким мастерством.

А тем временем в Чечне началась вторая военная кампания. Друзья и бывшие коллеги настойчиво звали Тамирлана обратно в Лабытнанги, где уже наладилось производство после долгого застоя. Так он решает вернуться в северный город, ставший ему уже родным, и заняться своим привычным ремеслом. Но здоровье Тамирлана все же было подорвано, сказались годы жизни в «военном лагере», потеря сына и многое другое. О неизлечимой болезни он узнал во время профосмотра. Потом были долгие хождения по клиникам. Помочь ему старались все жители маленького городка, где все друг друга хорошо знали. Его показывали лучшим специалистам, но болезнь оказалась коварнее. Тамирлан Костоев ушёл из жизни в 2010 году.

«Это был замечательный человек, — вспоминает его супруга, Роза Костоева, — добрый, сдержанный, отзывчивый на чужую боль и чужие проблемы. Всегда готовый прийти на помощь, если чувствовал, что может поддержать чем-то друзей, родственников и даже незнакомых людей. У него было много друзей, представителей разных национальностей, с которыми он поддерживал добрые отношения. Он был порядочным человеком, ложь была не приемлема ни в коей мере, жил честно, работал на совесть. В этом он весь и был».

«Малословный, сдержанный, благородный и достойнейший был человек, — говорит о нём и младший брат, Магомед-Башир Костоев, народный артист Республики Ингушетия. — Несмотря на то что жил далеко от родины, он глубоко чтил свои традиции, и детей воспитывал в таком же духе. Каждый год приезжал с семьёй в длительный отпуск домой. Тамирлан был самодостаточным человеком. Любил людей, умел дружить. Это находило взаимность — его тоже уважали и любили родственники и друзья. Когда я гостил у него на Севере, а городок небольшой, все друг друга знают, в каждом доме меня принимали как почётного гостя, когда узнавали, что я брат Тамирлана, каждый старался сказать в его адрес самые тёплые слова. Он был человеком мира. Дала гешт долда цун».

Потеря старшего сына Султана стала невосполнимой утратой для семьи. После смерти Тамирлана умер внезапно от болезни и младший сын — Зураб. Благо осталась дочь Сабина, которая радует внуками свою маму.