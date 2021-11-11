Татархан Султанович Гелисханов родился 22 июня 1958 года в селении Долаково Назрановского района ЧИАССР в многодетной семье Султана и Марифы (Парчиева) Гелисхановых, где было четверо сыновей и три дочки. Дети воспитывались по устоям традиционной ингушской культуры, с детства им прививалось уважительное отношение к труду и любовь к знаниям.

Летчик — одна из героических профессий и мечта многих мальчишек старшего поколения. И хотя в наше время немного изменились образы героев для мальчишек, лётчик был и остаётся символом мужества, непоколебимости и стойкости.

В советские годы лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2, иначе его называли «кукурузником», широко использовался в народном хозяйстве. Взлёт и посадка на неподготовленных полосах давали ему возможность летать в труднодоступные районы, перевозить небольшие грузы, группу пассажиров, в том числе и орошать сельскохозяйственные поля.

Татархан с мальчишками гонял за селом мяч и с завистью смотрел на крылатую машину, которая размеренно кружила над колхозными полями. Словно догадываясь, о чём могут мечтать эти мальчишки, пилот однажды посадил свой самолёт недалеко от футбольного поля и взял с собой на борт юных «футболистов».

«Так впервые я поднялся в небо, — говорит Татархан. — Весь полет я простоял у кабины самолета. Состояние было непередаваемое. Захватывало дух. Не мог налюбоваться красотами земли с высоты птичьего полёта и насытиться бескрайними просторами голубого неба. Я понял, что обязательно стану лётчиком. С той самой минуты вся моя жизнь была нацелена на осуществление этой мечты».

В 1966 году Татархан Гелисханов пошёл в первый класс. Он уже знал, что для достижения своей цели надо прежде всего учиться хорошо. И он старался изо всех сил. Учился хорошо и принимал активное участие в общественной жизни школы. Отличался среди сверстников дисциплинированностью и ответственностью. Был строг к себе и к окружающим.

Но, помимо знаний, предстояло физически подготовить себя к будущей профессии. В селе в то время не было спортивных секций. Татархан занимался самостоятельно. Делал пробежки, отжимался, подтягивался, разумеется, играл в футбол. Но для серьезного занятия спортом этого было мало. На его радость в городе Назрани открылась секция спортивной школы по дзюдо. Ездить было далековато, да и транспорт был никакой, но это нашего героя не испугало. Благо, тренером был Яхья Мерешков, впоследствии ставший мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры РФ, подготовившим немало поколений самбистов и дзюдоистов в нашей республике, снискавшим славу по всей стране. Сюда будущий лётчик ходил три раза в неделю. Да, было нелегко. Порой приходилось идти пешком несколько километров туда и обратно. Но оно того стоило. Татархан всегда с благодарностью вспоминает своего тренера, отчасти, давшего ему возможность достичь своей цели.

В 1976 году выпускник долаковской средней общеобразовательной школы поехал поступать в Ставропольское высшее военное авиационное училище имени маршала авиации Владимира Ивановича Судца. Медицинская комиссия признала Гелисханова пригодным к поступлению в военное училище. После успешной сдачи теоретической части экзаменов, он показал блестящие результаты по физической подготовке. Так он стал курсантом лётного училища.

Татархану всё не терпелось подняться в небо. Но в первый год обучения шла теоретическая подготовка. И вот, начиная с июня по октябрь на втором году обучения, начался курс лётной подготовки. И уже в сентябре 1978 года он совершил свой первый самостоятельный полёт.

«Это был самый сложный и самый ответственный момент, — вспоминает Татархан Султанович, — но и незабываемое впечатление. Сидя за штурвалом самолёта, управляя этой железной птицей, я понял, что моя мечта сбылась!»

В этом же году перед началом лётного обучения он совершил свой первый прыжок с парашютом.

«Я ждал этого дня с нетерпением, — говорит Татархан Султанович. — Хотел, мечтал, желал быстрее совершить свой прыжок. Перед этим днём не спал всю ночь. Переживал. Утром по команде "подъем" встал и со всеми пошёл на аэродром. И прыгнул! Я был в восторге от полёта! Мне так понравилось, что я попросился прыгнуть ещё раз. Но у курсантов были ограничения. Мне не разрешили. Всего я совершил девять прыжков с парашютом за время обучения и после того, как уже летал, совершил ещё девять прыжков на сушу и два на воду. В принципе, для летчика-офицера этого вполне достаточно».

На четвертом курсе Татархана Султановича приняли в члены КПСС. Это было признание высокого уровня профессионализма, надёжности и преданности со стороны командования училища и вышестоящего руководства. В последующие пять лет, будучи офицером-летчиком, он занимал должность секретаря партийной организации, был организатором и активным участником всех мероприятий, имевших общественно-политическую значимость как для училища, воинской части, так и всей страны.

В августе 1980 года после успешной сдачи государственных экзаменов он показал блестящий уровень лётной подготовки на истребителе СУ-15, который был оценен на «отлично» председателем экзаменационной комиссии, военным лётчиком, начальником авиационного училища генерал-майором авиации Анатолием Степановичем Пономаренко. После такого успеха ему предложили остаться в училище в качестве летчика-инструктора для обучения курсантов лётному делу.

С 1980 по 1983 год Татархан Гелисханов проходит службу в воинской части 221467, базирующейся в поселке Ханкала города Грозного на аэродроме «Слепцовская» Сунженского района ЧИАССР.

В 1984 году его переводят по службе в город Ставрополь, где он продолжил обучать курсантов в воинской части 31531 на аэродроме «Холодногорск». В декабре этого года Гелисханов получил квалификацию военного летчика-истребителя первого класса.

В этом же году он женился на Фатиме Амирхановой. От этого брака у него родились дочь и два сына. Позже двое из них избрали профессию экономиста, один — программиста.

А пока лётчик-инструктор продолжил свой путь — обучал летать будущих лётчиков. Он уже понял, что профессия пилота, это не только романтика, но и тяжёлый труд, каждодневный риск и большая ответственность, особенно, когда ты готовишь новое поколение в качестве лётчика-инструктора. Это связано с большими нагрузками — как физическими, так и моральными.

Обучение курсантов продолжалось девять месяцев — начиная с марта по ноябрь. Каждому инструктору в год давали по 5-6 курсантов. Рабочий день первой смены начинался в 4:45 утра и продолжался до 18:00. Вторая смена — с 11:00 утра до 24 часов ночи. К тому же было нелегко отправлять в небо мальчишек, когда каждый полёт был сопряжён с риском для жизни. Но, несмотря на все трудности, лётчик Гелисханов любил своё дело, а профессия отвечала ему взаимностью.

В феврале 1990 года приказом министра обороны СССР Татархан Султанович награждается медалью «За отличие в воинской службе». Командование части назначает его командиром авиационного звена. Теперь он готовит к полётам 25 курсантов.

Уже в апреле этого года приказом министра обороны СССР Татархану Гелисханову присваивают звание майора.

Служба Татархана Султановича завершилась в марте 1995 года. Это время совпало с расформированием лётного училища в Ставрополе и переводом личного состава в Армавир.

О том, что профессия лётчика, тем более военного, мечта многих мальчишек, что ни на есть самая мужская и довольно-таки тяжёлая, можно говорить долго. Но Татархан Султанович не искал лёгких путей. Он любил своё дело и никогда не сожалел об избранном им пути.

За время службы майор Гелисханов налетал более 2200 часов, подготовил 56 летчиков для истребительной авиации страны, что соответствует по количественному составу авиационному полку.

Сегодня Татархан Султанович в полном здравии и в хорошей физической форме. Небо любит по-прежнему, но уже летает не за штурвалом самолёта, а в его салоне. Живёт с семьёй в Москве и часто бывает на родине, с которой никогда не терял связи.