В рамках Недели памяти, по традиции ставшей масштабным общественным и медийным событием, посвященным одной из крупнейших трагедий ХХ века, в нашей республике, как и по всей стране, проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия.

«Эта тема актуальна и сегодня, как всегда, — говорит заведующая школьной библиотекой Джейрахской средней школы Лида Цурова. — Мы обязаны знать причины Холокоста, обязаны думать о том, почему такое стало возможным, и делать все, чтобы этот ужас никогда больше не повторился. Сохранится память — сохранится народ. Как сказал И. Бауэр, сохранить память о безвинно убиенных необходимо, чтобы мы и наши дети никогда не стали жертвами, палачами и равнодушными наблюдателями чужой трагедии. Именно об этом мы говорили со старшеклассниками во время лекций, которые в течение прошедшей недели проходили в стенах нашей школьной библиотеки.

Также совместно с учителями библиотекари провели несколько информационных часов „Дети Холокоста“. Цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы познакомить учащихся с историей Холокоста и сформировать у них толерантное сознание. Кроме всего прочего, ребята узнали, что быть толерантными — значит относиться с уважением к культурным достижениям, традициям людей любой национальности. Надо сказать, что рассказы учителей и общение со мной произвело на учащихся большое впечатление».

Также в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста, учащиеся младших классов Джейрахской школы посмотрели фильм «Мальчик в полосатой пижаме». Перед началом просмотра дети узнали о том, какое место занимает тема концлагерей в истории России и Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождался тематической презентацией, на которой ребята смогли увидеть весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагерях Дахау, Освенцим, Бухенвальд. Затем ребятам дали посмотреть фильм-трагедию, в которой рассказывается, какая это страшная и безжалостная вещь — война, которая не щадит ни одну из сторон, ни детей, ни взрослых, ни военных, ни гражданских. В фильме запечатлена история, происходившая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря в конечном счете приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

«К сожалению, конец фильма очень грустный, — говорит директор школы Эсет Тачиева, — но такого конца, наверное, и следовало ожидать. Знаете, на протяжении всего фильма в классе стояла мертвая тишина, у многих девчонок и мальчишек на глазах выступили слезы, когда они увидели изувеченные тела невинных детей и взрослых. После просмотра фильма ребята высказали свое мнение. По-детски наивно и с гневом они осуждали действия фашистских извергов».

Война — это всегда трагедия, но ничто не заставляет так сильно сжаться сердце, как присутствие на войне детей. Этот фильм, который был продемонстрирован учащимся, заставляет задуматься о многом: о дружеском долге, семейных ценностях, сложностях перед важным жизненным выбором. А проведение подобных уроков, кинопоказов и других мероприятий способствует не только формированию толерантного сознания и культуры у детей, но и воспитывают в них стремление противостоять насилию и жестокости в современном мире.

«Мы пытаемся донести до детей, что Холокост — абсолютное зло и память поколений, — говорит Эсет Магомедовна. — Для этого нами среди прочих была подготовлена и проведена презентация „Холокост глазами детей“. После её просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого ученики сами сформулировали свое отношение к данному явлению и ответили на вопросы учителей, в задачу которых входило не просто дать ученикам факты, а подтолкнуть их к рассуждению, диалогу касательно данного события. Все участники выразили пожелание, чтобы эта катастрофа никогда не повторилась. Уму не постижимы факты уничтожения в центре Европы в двадцатом веке такого количества людей без всяких шансов на спасение, — говорили дети».

«В начале презентации учащимся задали вопрос: „Знаете ли вы, ребята, что такое холокост?“, — рассказывает библиотекарь Лида Цурова. — Дети на вопрос ответили не сразу, потом некоторые ребята вспомнили, что слышали об этом по телевизору, но подробно рассказать не смогли. С первых же слайдов презентации, посвящённой жертвам холокоста, дети притихли. Они поняли: холокост — это что-то очень страшное. Ребята смотрели страшные кадры о зверствах фашистских нацистов. Их глаза выражали боль, страх и чувство безысходности, ведь фашисты проводили над жертвами холокоста жестокие и антигуманные медицинские эксперименты, приводящие к смерти.

Уничтожали людей без всякой их вины, проводили страшные опыты над детьми. После презентации ребята активно выражали своё отношение к этой страшной трагедии, осуждали действия фашистских извергов. Закончилось мероприятие минутой молчания».

Человечество должно извлечь уроки из этой истории, хотя бы потому, что равенство всех людей вне зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания — высшая ценность для каждого человека. Над нами одно небо, под нами одна земля. Мы все равны, независимо от цвета кожи, религии, нации. И для того, чтобы наше подрастающее поколение росло в добрых и гуманных человеческих отношениях, нужны такие мероприятия, которые проводятся в школах с детьми.