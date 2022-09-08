Кроме того, в связи с прогнозируемым похолоданием, в период адаптации, в первые недели осени, врачи настоятельно советуют россиянам избегать общественных мест или носить медицинские маски, стараться не злоупотреблять вредными привычками, не промокать и не переохлаждаться.

— Хотя температура на улице и снижается, тем не менее, лето неохотно уступает место осени, — делится наблюдениями с газетой «Ингушетия» врач-терапевт Республиканской клинической больницы Елена Булгучева. — Однако похолодания нам в любом случае не избежать в ближайшем будущем. Поэтому, чтобы не заболеть в первые дни осени, и детям, и взрослым необходимо одеваться в соответствии с погодой, избегать длительных переохлаждений, стараться не промокать под дождем или хотя бы не ходить долгое время в мокрой одежде или обуви. С началом нового учебного года в университетах, школах, детских садах, понятное дело, будут большие скопления людей в транспорте, зданиях. А это благоприятные условия к распространению вирусных инфекций, причем в первую очередь — респираторных, таких как грипп и коронавирус. В связи с этим в общественных местах стоит хотя бы первое время носить медицинские маски или респираторы, а также стараться избегать мест, где много людей. При появлении признаков инфекции — температуры, кашля, заложенности носа — следует незамедлительно обратиться к врачам.

По словам собеседницы тем, кто не отдохнул летом, мало ел свежих овощей и фруктов, не ограничивает вредные привычки, необходимо принимать различные витамины для укрепления иммунитета осенью.

— В это время года у взрослых и детей наблюдается рост не только простуд и респираторных заболеваний, но и обостряются хронические проблемы со здоровьем — как физическим, так и ментальным, — замечает Булгучева. — Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансированно разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме.

Для укрепления всех видов иммунитета терапевт предложила принимать витамин С, помогающий организму бороться со многими воспалительными и инфекционными болезнями. Кроме того, считает она, для укрепления иммунитета необходимы цинк и витамины группы В.

— Подчеркну, что любые витамины и биологически активные добавки должны назначаться врачом по результатам анализов, их бесконтрольный прием может нанести вред здоровью, — заключила врач.