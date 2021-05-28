Во встрече приняли участие также и депутаты горсовета Карабулака. Председатель ТИК Аслан Амхадов подробно рассказал студентам колледжа об избирательном процессе в Российской Федерации и на территории Республики Ингушетия.

«Ребята, скоро вам исполнится 18 лет, и вы станете совершеннолетними. Пора совершеннолетия для каждого молодого человека — это время формирования жизненных принципов, время неуемной энергии и жажды свершений, но вместе с тем это новый этап пути, когда приходится учиться, работать, отстаивать свои взгляды, неся ответственность за свои поступки. Именно этому и посвящено наше сегодняшнее мероприятие. Совсем скоро вы получите право участвовать в выборах в органы государственной власти», — отметил в своём выступлении Амхадов.

Кроме того, перед студентами выступил председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов. В своем выступлении он отметил важность мероприятия для повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании и проявления активной гражданской позиции молодого поколения.

Закончилась встреча следующей цитатой: «Голосование — это минимальное участие в жизни демократического общества. Чем меньше людей участвует в выборах, тем в большей степени политика государства определяется узкими интересами обособленных групп. Когда снижается явка граждан на выборы, гасятся добровольные инициативы, необходимые для жизни здорового общества. Наше равнодушие и безучастность позволяют некомпетентным и коррумпированным чиновникам оставаться на своих местах, открывают путь для демагогии и авторитарности. Вот почему обязательно нужно идти на выборы».

Участие в выборах РФ является добровольным. Но во многих других странах (Бразилия, Италия, Турция и др.) участие в выборах рассматривается как гражданский долг и является обязательным, а в Люксембурге за неявку на избирательный участок может быть наложен большой штраф. Сегодня много стали говорить о политической пассивности избирателей, в том числе молодежи. Часто возникает вопрос: а надо ли идти на выборы? Порой многие думают, что их голос совершенно не важен, он не влияет ни на что. Но это в корне неправильно. Бывали случаи, когда один голос решал судьбу кандидата.

Напомним, в 2007 году Центральной избирательной комиссией России принято решение проводить ежегодно День молодого избирателя в российских регионах.