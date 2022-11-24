Весогабаритный контроль
Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ингушетии информирует
Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ингушетии информирует руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об осуществлении весогабаритного контроля транспортных средств, перевозящих грузы по автомобильным дорогам республики.
В соответствии с федеральными законами № 161-ФЗ от 11 июня 2022 года и № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 (редакция от14 июля 2022 г.) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в рамках проведения рейдовых мероприятий и установления причиняемого вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения собственниками транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, госинспекторами ТОГАДН по РИ с использованием в автоматическом режиме специальных технических средств для получения и обработки информации о превышении весогабаритных параметров и формирования соответствующих административных материалов в соответствии с зафиксированными автоматическими средствами правонарушениями, предусмотренными ст. 12.21.1 КоАП РФ, при наличии фотофиксации и камер слежения, установленных на транспортном средстве Ространснадзора, осуществляющего весогабаритный контроль при осмотре транспортных средств, перевозящих грузы, и получения информации о превышении весогабаритных параметров массы груза, будут формироваться административные материалы в отношении перевозчиков грузов и собственников транспортных средств.