Безопасность

Весогабаритный контроль

Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ингушетии информирует

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Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ингушетии информирует руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об осуществлении весогабаритного контроля транспортных средств, перевозящих грузы по автомобильным дорогам республики.

В соответствии с федеральными законами № 161-ФЗ от 11 июня 2022 года и № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 (редакция от14 июля 2022 г.) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в рамках проведения рейдовых мероприятий и установления причиняемого вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения собственниками транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, госинспекторами ТОГАДН по РИ с использованием в автоматическом режиме специальных технических средств для получения и обработки информации о превышении весогабаритных параметров и формирования соответствующих административных материалов в соответствии с зафиксированными автоматическими средствами правонарушениями, предусмотренными ст. 12.21.1 КоАП РФ, при наличии фотофиксации и камер слежения, установленных на транспортном средстве Ространснадзора, осуществляющего весогабаритный контроль при осмотре транспортных средств, перевозящих грузы, и получения информации о превышении весогабаритных параметров массы груза, будут формироваться административные материалы в отношении перевозчиков грузов и собственников транспортных средств.

 

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