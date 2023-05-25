В соответствии с постановлением Правительства РФ и приказом Минтранса России, в салонах автомобилей массой от 3,5 тонн и в автобусах должны быть установлены тахографы — специальные приборы, которые регистрируют скорость передвижения автомобиля, его маршрут, время работы и отдыха водителя. Кроме того, тахограф позволяет дистанционно отслеживать простои машины, несанкционированный расход топлива и отклонения от маршрута.

Тахограф — это удобный и необходимый для водителей прибор. Выезд без тахографа или с нарушением его работы обходится водителю в 3-5 тысяч рублей штрафа, прописанного в КоАП РФ.

В рамках проведения рейдовых мероприятий госинспекторами Госавтодорнадзора по РИ за пять месяцев 2023 года было зафиксировано 136 правонарушений, предусматривающих административное наказание по ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством без тахографа, либо с нарушением требований по его использованию). По данным ГИББД, в 2022 году в России произошло 17,6 тысячи ДТП с участием грузовых и пассажирских автомобилей. Большое количество ДТП происходит из-за того, что водители засыпают за рулем. Когда просыпается, то, как повезет в лучшем случае, он проснется по ходу движения, но в худшем случае попадет на встречную полосу автомобильного движения, тем самым создавая угрозу жизненной безопасности другим участникам дорожного движения.

Проводимые ежедневные рейдовые мероприятия госинспекторами ТОГАДН по РИ нацелены на упреждение и предотвращение аварийных ситуаций на автомобильных дорогах Республики Ингушетия. Проводится дальнейшая работа по пресечению административных правонарушений водителями автотранспортных средств.