«При обустройстве территории установят специальные средства для беспрепятственного доступа маломобильных категорий граждан, не испортив внешний вид здания, предусмотрят автоматический полив деревьев, решат вопрос оснащения объекта охранной системой», — отметил представитель ведомства.

По его словам, все эти проблемы обсудили на заседании рабочей группы по вопросу реконструкции ДК под председательством вице-премьера Тимура Фаттахова.

Участники встречи обговорили текущие вопросы исполнения протокольных решений, наметили очередные задачи. На текущий момент на объекте произведен технический и косметический ремонт, в том числе замена перекрытий, реставрация стен и пола, обновлен фасад здания. Проведены штукатурно-малярные работы с декоративной отделкой внутри и на фасаде учреждения. Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, звуковая аппаратура, сцена, установлены новые окна, дубовые двери.

Прилегающая к зданию территория освобождена от старых строений, определена зона парковки и строительства малых архитектурных форм.

Сунженский ДК планируется преобразовать в культурно-выставочный комплекс к 30-летию республики. Объект претендует на звание визитной карточки самого молодого в республике города Сунжа.

Реставрация начата в июле прошлого года в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Объект является одним из самых старых в регионе, строительство здания было начато в 1949 году и завершено в 1956 году. Это крупнейший культурно-досуговый центр республики. Капитально ремонтировали учреждение за время его эксплуатации всего один раз.

Коллектив ДК принимает активное участие в проведении народных гуляний, концертов, фестивалей, творческих вечеров и других мероприятий. Помимо занятий вокалом, хореографией, лепкой, рисованием и иными видами искусства, здесь также обучают обычаям, традициям и исконным поведенческим нормам в первой в Ингушетии школе ингушских адатов. Курс обучения состоит из 13 лекций в течение трех месяцев. По окончании курса слушателям выдаются сертификаты.