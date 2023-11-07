Делается это прежде всего посредством ужесточения карательных мер (штрафов) в отношении нарушителей ПДД, которыми ГИБДД тоже потихоньку, шаг за шагом, «затягивают удавку на шее» автовладельцев.

Интересное наблюдение в связи с этим: более неоднозначного, вызывающего массу разногласий нарушения, чем пункт о тонировке стекол машин, в упомянутых ужесточениях найти невозможно. Начиная с 2010 года этот пункт претерпел кучу изменений. По последнему, Постановлением Правительства РФ, с 1 сентября 2023 года введены поправки в ПДД, где говорится о допустимости минимальной светопропускаемости стёкол передней «полусферы» в 70%.

Почему неоднозначно? Ну, сами посудите. Говорят, есть статистика (если честно — найти ее в просторах интернета не смог), что до трети аварий происходят по причине плохого обзора водителя. Вместе с тем в той же сети прочел о статистике дорожных аварий, свидетельствующей о том, что тонированные машины намного реже становятся участниками ДТП. Дескать, это происходит потому, что другие водители не отвлекаются на изучение человека, сидящего за рулем, а воспринимают лишь движущийся автомобиль, что позитивно влияет на бдительность водителей.

А вот еще один, как пишут, плюс тонировочной пленки. Она отражает солнечный свет и сохраняет в салоне автомобиля более низкую температуру, что позволяет водителям реже включать кондиционер и, соответственно, уменьшает потребление топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Это в свою очередь позволяет сократить выбросы углекислого газа на 700 тысяч тонн, что эквивалентно тому, если бы 140 тысяч машин в год вообще не выезжали на улицы.

Ну и самый железобетонный аргумент, свидетельствующий о «пользе» затемненных стекол автомобиля (по крайней мере, в регионе 06): за ними можно укрыться от тещи! Одна беда: от закона они не спасут.