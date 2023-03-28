— Сотрудники дорожно-патрульной службы регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, — рассказала Ужахова. — Хотелось бы напомнить, что ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

В соответствии с законом «О полиции» сотрудник полиции в праве требовать от граждан прекращения противоправных действий. В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдаются требования, обязывающие устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

По словам собеседницы, подобное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

— Госавтоинспекция МВД по Ингушетии периодически разъясняет, что транспортные средства должны соответствовать техническому регламенту о безопасности транспортных средств, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих вас людей, — заключила инспектор.