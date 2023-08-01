В этом материале мы решили помочь мамам и папам нашей республики и составить список самых популярных площадок для развития и досуга их чад.

Первое место, без сомнений, отдадим репетиторским центрам. В последние годы ингушские родители стали делать акцент на образовании детей и потому летнее время отличная возможность для них подтянуть ребенка по различным предметам. Искать репетиторов в разных районах, а то и городах необходимости сегодня нет. Практически в каждом населенном пункте найдется образовательный центр, предлагающий репетиторов всем предметам, а также услуги психолога, дефектолога и т. д.

Духовно-нравственное просвещение сегодня как никогда актуально в Ингушетии. В связи с чем этому направлению можно смело отдать второе место. Причин на это немало. Кто-то стремится растить детей в лоне религии, другие опасаются влияния массмедиа или плохой компании на формирование мировоззрения ребенка, третьи хотят дать своим детям всестороннее развитие. В городах все больше открывается центров, посвященных изучению религии, чтению Корана, заучиванию азкаров. Нередко при репетиторских центрах действуют данные направления, поэтому найти подходящие занятия в духовной сфере несложно. Стоит отметить и тот факт, что при мечетях республики в медресе ведут просветительскую работу религиозные деятели, что позволяет ученикам посещать занятия на бесплатной основе.

Третье место отдадим кружкам декоративно-прикладного искусства, функционирующих при Домах культуры. В разных городах и сельских поселениях они могут предлагать разные услуги, но один их немаловажный плюс в том, что они бесплатны, что является поддержкой для малообеспеченных или многодетных семей.

Физкультурно-оздоровительные комплексы, как минимум, стоят на четвертой позиции. Ингушетия не случайно является республикой олимпийских чемпионов, издревле воспитание ингушских мальчиков было сопровождено физическими нагрузками и занятиями, что позволяло вырастить их сильными не только телом, но и духом. Государственные ФОКи бесплатны. Но при желании сегодня родители могут выбрать за оплату множество спортивных направлений: плавание, гимнастика, дзюдо, футбол, конный спорт и т. д.

Если спортивные кружки до недавнего времени были самыми востребованными среди ингушских мальчишек, то сегодня ИТ направление составило им серьезную конкуренцию. Стать успешным программистом мечтает почти каждый ребенок, как мальчик, так и девочка. И Ингушетия здесь не исключение. И если раньше родителям приходилось искать учителей или центры по данному направлению, то сегодня в регионе действует одна из самых продвинутых ИТ школ «Kiber One».

««KIBERone» — первая международная школа программирования, которая признана ООН и ЮНЕСКО лучшим детским проектом в сфере цифровых технологий. У нас широкая линейка модулей, около 60 направлений. Более того она постоянно пополняется», — рассказывает Милана менеджер «KIBERone».

«Каждое направление занимает определённое количество времени от месяца до двух месяцев и далее. Виртуальная реальность, 3D моделирование, создание сайтов, игр, приложений, веб дизайн и так далее. Ребята у нас изучает многое, в том числе и языки программирования, в частности, шесть языков программирования», — рассказывает Милана.

Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа с небольшой интерактивной переменой, включающей в себя и небольшой перекус. Дети делятся на три возрастные группы: младшая, средняя, старшая. Максимальное количество детей в группе от 10 до 12, занятия проходят в субботу или воскресенье.

«В конце каждого учебного года мы выдаем сертификаты с информацией о модулях, которые они у нас проходят. Также у нас действует наша внутренняя валюта — кибероны. Мы выдаем их на уроках за какие-то достижения, за помощь другу, первому выполнившему задание. Очень много критериев. Ребята копят эту валюту, а после могут обменять ее на какую-то атрибутику в виде блокнотов, панамок, футболок, флешек, ручек и многого другого в рамках ярмарки, которую мы организуем 2 раза в год. Это является одним из хороших мотиваторов для детей. Получается наряду с обучением IT, мы даем ребятам знания о финансовой грамотности», — говорит менеджер Милана.

Рисование — одно из самых любимых направлений детей, в особенности, девочек, а потому студии изобразительно искусства мы помещаем на шестое место. В последние годы открылось немало частных точек. Молодые художники не только проводят занятия, но и организуют популярные сегодня арт-завтраки. Одной из таких творческих личностей является Амина Дарсигова, с которой ранее мы знакомили наших читателей на страницах нашей газеты.

«Я провожу уроки по изобразительному искусству, обучаю основам рисунка живописи и композиции. Учеников, как правило, больше всего бывает летом, так как дети отдыхают, и родители хотят их на развитие. В основном, это дети из моего города Карабулака или близлежащих населенных пунктов. Есть дети, которые сами очень хотят рисовать, и они сами находят меня. А есть родители, которые хотят, чтобы дети занимались искусством и сами приводят своих чад ко мне», — рассказывает руководитель творческой мастерской «Открой себя в мире изобразительного искусства».

«Дети очень разные, поэтому индивидуальный подход и последовательность в обучении для меня обязательны. За лето мои ученики при желании и возможностях проходят два курса, каждый из которых длится 10 уроков. Уроки также проходят в формате пленэра, у меня обустроен двор, что позволяет нам рисовать на природе. За лето дети обучаются основам и уже более смело могу рисовать самостоятельно», — рассказывает Амина Дарсигова.

«Нередко дети возвращаются через пару месяцев, и мы продолжаем изучать уже более углубленно. Ко мне ходят очень талантливые девочки. Кто-то всерьез намерен стать дизайнером, другая — художником. Я стараюсь направлять их в сторону дизайна, так как мы понимаем, что нам нужна профессия, которая будет оплачиваема, при этом поддерживая их стремление к художественному искусству», — поясняет молодая художница.

Все мы знаем, что наш народ богат традициями и народными ремеслами. А потому в семьях стараются сохранить наследие предков. Ярким подтверждением тому являются такие центры народного творчества как студия «Истинг» и инклюзивная гончарная мастерсткая «Малх», на площадке которых можно научиться старинным традиционным ремеслам. Таким как гончарное дело, войлочному искусству, золотошвейному мастерству и многому другому. Это направление обязано быть в нашем списке самых актуальных направлений для развития и досуга мальчиков и девочек.

Продолжая подборку по национальной тематике, не можем не рассказать о школе ингушского этикета для девочек «Сув». Проект успешно функционирует второй год, запущенный женской организацией «Ираз». Занятия проходят как платно, так и бесплатно в рамках общественной деятельности. Педагог Марьям Тангиева —телеведущая, автор передач на национальную тематику, поэтесса, за плечами которой преподавание в «Школе адатов», в школе национального этикета «Марьям».

«Школа «Сув» — это проект, направленный на возрождение истинного эздела. Мы даем знания о том, как правильно, по-ингушски, встречать гостей, сервировать стол, чего никогда нельзя делать и говорить в присутствии определенного круга людей. Курс позволяет окунуться в культуру ингушского народа, узнать тонкости его адатов, разобрать самые проблемные темы и получить ответы на актуальные вопросы», — рассказывает Марьям Тангиева.

Стоит отметить, что проект не только получил популярность, но появились запросы на открытие подобной школы для мальчиков.

Традиционно востребованным остается такое направление, как шитье, которому мы отдадим девятое место. Возможность научиться пользоваться швейной машинкой и пошить собственное изделие — не единственная причина, по которой сегодня девочки записываются на данные курсы. Не сложно заметить, что в последние годы открылось немало ателье, где девушки, набрав команду, шьют различные фасоны одежды под собственным брендом. Мечта стать дизайнером и выйти, как минимум, на российский рынок, захватила умы многих девочек.

Десятое место отдадим кулинарии. Как и швейное дело, оно остается актуальным среди девочек во все времена. Здесь также стоит отметить, что в регионе за последние годы были открыты многочисленные кафе, рестораны и кондитерские, которые способствовали тому, что данное направление стало очень востребовано и высокооплачиваемо.