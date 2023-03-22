В связи с этим, газета «Ингушетия» собрала 10 главных вопросов про этот священный месяц, а ответить на них помог исполнительный директор культурно-просветительского центра «Рассвет» Ахмед Тангиев.

— Что сначала — ифтар или вечерний намаз?

— Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Люди не перестанут быть в благополучии до тех пор, пока будут спешить с разговением». Сразу, как начинает звучать азан, по Сунне нужно что-то поесть или попить, чтобы завершить свой пост. Это является сунной.

Перед тем, как приступить к совершению вечернего намаза, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) разговлялся свежими финиками. Если не было свежих фиников, то он разговлялся сушеными. Если же не было и сушеных фиников, то он разговлялся несколькими глотками воды. Желательно и предпочтительно по Сунне завершить пост либо финиками, либо водой, а потом уже совершить намаз и садиться кушать.

— Можно ли чистить зубы зубной пастой во время поста?

— Я считаю, что лучше этого не делать. Это не нарушает пост при условии, что человек не проглотит ее, что может нарушить его пост, но есть такая вероятность, что может что-то остаться между зубами и он проглотит пасту и нарушит пост. Поэтому лучше не рисковать. Почистить зубы ночью, а днём сторониться этого.

— Человек по забывчивости выпил воду, нарушился ли мой пост?

— Нет, употребление еды или воды нечаянно не нарушает поста, это Аллах напоил вас.

— Намерение: вслух или в сердце?

— Все намерения в исламе совершаются в сердце. Кроме совершения Хаджа и Умры, по Сунне их нужно произносить вслух. Самое главное, чтобы намерение на пост было искренним.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, дела оцениваются по намерениям». Человек должен понимать, что он делает это ради Всевышнего Аллаха, подчиняясь приказам Всевышнего. В сердце человек должен иметь намерение совершить обязательный пост этого дня. Желательно, чтобы каждый человек обновлял своё намерение каждый день. Не так, чтоб человек подумал «я намереваюсь поститься весь месяц», а потом уже не обновлять, а обновлять каждый день намерение и делать это до наступления утренней молитвы.

— Кому предписан пост?

— Предписан пост каждому мусульманину (мальчику и девочке), если они достигли зрелого возраста. Также, если мусульманин разумный. Достижения зрелости и его разума уже включают в обязанности поститься. Если пост не навредит здоровью человека, то есть по состоянию здоровья, то он обязан поститься. Есть ещё мнение, что путешественник не обязан поститься, хотя, многие ученые считают, что, если он будет поститься, это будет для него лучше.

— Основанные условия соблюдения поста?

— Как учил нас пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха): «Аллах не нуждается в том, чтобы мы просто голодали». Самое главное условие поста — намерение в первую очередь, что это ради Всевышнего Аллаха и соблюдение условий: следить за своим языком, поведением и не нарушать пост своим поведением. Вот это самые важные условия.

— Нарушает ли пост глотание слюны?

— Слюну можно глотать, это не нарушает пост. Если есть слюна с мокротой, то лучше выплюнуть. Даже если проглотит с мокротой, то это пост не нарушает, но желательно выплюнуть.

— Можно нюхать и пробовать еду?

— Нюхать можно, с этим проблем нет, пост не нарушается. Проверить на вкус еду можно на язык, но потом выплюнуть. Тут самое главное условие — не глотать. Это пост не нарушает.

Если вдохнуть дым трав, то пост не нарушается. Даже севаком пользоваться можно, это даже сунна. Полоскать рот и промывать нос тоже дозволяется, но с условием, чтобы человек не проглотил воду.

— Если человек заснул с намерением держать пост, но в состоянии Джунуб (осквернение‎) и проснулся только в обед, не успев совершить гусль (омовение), надо ли ему держать пост?

— Если человек в состоянии джунуб и проспал, то проблем нет в том, чтоб он искупался во время поста. Даже если он не в этом состоянии, а просто решил искупаться, тоже проблем нет. Главное, чтобы вода не попала в горло и т. д.

— Как быть больным людям, которые не могут держать пост?

— Если люди больные, если у них хронические болезни и они знают, что никогда не смогут поститься, то они выплачивают просто Кафару (искупительное действие). С них обязанность поста сходит, и они не будут отвечать в Судный день за это перед Всевышним Аллахом.

В Коране сказано: «Аллах не возлагает на человека то, что ему не под силу». Если человек не может это совершить, то ответственности не будет перед Всевышним.

Редакция газеты «Ингушетия» поздравляет всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан!