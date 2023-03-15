Казалось бы, совсем недавно, в молодость моей бабушки, ингушским женщинам приходилось работать на поле, заниматься хозяйством (коровами, курами и другой живностью), носить воду, топить печь, а порой и рубить дрова... Моему поколению в бытовом вопросе повезло куда больше.

Да-да, и сегодня есть женщины, которые сажают огороды и доят коров (более того, многие делают это без какого-либо принуждения, а по собственному желанию), и все же стоит признаться, что для большинства это не самые привычные занятия. В частности, если говорить о жителях квартир.

Сегодня в понятие «заниматься хозяйством», как правило, входит уборка и готовка. А из-за благ цивилизации этот процесс максимально упростился. По крайней мере для тех, кто может себе позволить необходимую технику. А тех, кто не может позволить... это не останавливает, и они терпеливо и упорно идут к цели.

Большие и многодетные семьи, частые гости, крупные мероприятия, работа, учеба детей... Уборка в этом списке занимает далеко не последнее место. Кто знает, какое большое значение уделяется чистоте и порядку в доме ингушскими хозяйками, прекрасно понимает, что бытовая техника для ингушек — не роскошь, а необходимость.

Сегодня в ингушских домах бытовой технике отдают важное значение не только женщины, но и мужчины. Давайте же посмотрим, что входит в топ самых популярных товаров народного потребления среди ингушек.

Холодильник

Уверена, никого не удивило наличие холодильника в первых строчках нашего рейтинга, так как он давно стал главной составляющей быта любой семьи вне зависимости от нации.

Единственное, что бы я могла добавить в этот пункт, так это морозильная камера, которая очень популярна у ингушей, готовых ее приобрести при первой же подвернувшейся возможности. И это неудивительно, поесть мы любим, особенно мясные блюда, которые хозяйки в виде заготовок хранят в морозильниках.

Газовая плита

Что ж, холодильник и морозильник полон продуктов, теперь пора готовить. Поэтому вторая по востребованности бытовая техника — это, конечно, плита (газовая или электрическая, вопрос второстепенный). Вполне предсказуемо и можно идти дальше, только замечу, что при возможности мало какая ингушская женщина откажется от пяти или шести конфорочной панели, что позволяет ей в полной мере реализовывать свои кулинарные способности и экономить время, одновременно готовя несколько блюд. Также в тренде у ингушек сегодня варочные панели отдельные от духовых шкафов.

Стиральная машина

Если изначально в нашем обществе стиральные машины-автоматы были встречены (в частности, мужской половиной) с неким скепсисом, то сегодня эта бытовая техника давно и прочно заняла свое место в ингушских домах как прибор первой необходимости. И ни у кого не вызывает сомнение в этом.

Ярким доказательством тому является приданое невесты, которое невозможно представить без стиральной машины. Понимая, что в новой семье девушку ждут новые обязанности, родители стараются как следует подготовить и параллельно облегчить дочери замужнюю жизнь. Весьма положительно относятся к современным бытовым помощникам и женщины более взрослого возраста, нередко вспоминающих о синьке, крахмале и необходимости вручную отжимать постельное белье после стирки в «Фее».

Здесь я могу лишь добавить, что все больше женщин сегодня переходят на стиральные машины с сушкой, которая позволяет женщинам доставать из стиралки не мокрые вещи, которые нужно разравнять и развесить сушиться, а теплую от пара, практически сухую одежу или постельные принадлежности. На собственном опыте отмечу, что и глажка в этом случае занимает намного меньше времени, так как после сушки вещи не очень мятые.

Утюг

Вещи постираны, переходим к глажке. А потому утюг на четвертой позиции нашего рейтинга.

О его важности говорить не приходится. Вещь необходимая, но не самая любимая среди женщин. Не все фанаты стоять часами и разглаживают вещи. А потому и ингушки всячески ищут пути облегчить этот процесс, приобретая современные парогенераторы.

В свое время помимо парогенератора я приобрела и отпариватель. Была уверена, что он облегчит мне вопрос с тюлями и шторами, которые отнимают массу времени при глажке. Но тут в моем случае он оказался не самым лучшим помощником, а вот с мужскими костюмами справляется отлично. Да и вещи, которые помялись в шкафу, намного быстрее отпарить им в необходимых местах.

Пылесос

И хотя пылесос стоит на пятой строчке, в сердцах ингушских хозяек он занимает отдельно место. А потому в доме порой можно увидеть их нескольких видов. К примеру, что-то мощное для генеральных уборок и в то же время легкий и беспроводной пылесос, чтобы быстренько прибраться.

Затронув эту тему, конечно, невозможно обойти стороной современные роботы-пылесосы. При имеющейся возможности вопрос стоит не в том, брать его или нет, а в том, брать сперва его или, к примеру, посудомойку. Поэтому если женщины в вашем доме сделали выбор в пользу посудомоечных машин, у вас есть прекрасная возможность преподнести им отличный подарок, вручив к подходящему случаю и долгожданный робот-пылесос.

Посудомоечная машина

Раз уж мы заговорили о посудомоечных машинах, то, думаю, пора уже выделить ей место в нашем рейтинге. Моет чисто, экономит воду, дарит свободное время — ну какая женщина откажется от такой помощницы? Вот и ингушки себе в ней не отказывают. Вопрос лишь в том, чтобы поставить в нее посуду. Но тут всегда готовы принять участие дети, для которых этот процесс превращается в настоящий квест.

Мини-мойка высокого давления

Даже если какая-нибудь женщина в Ингушетии решит не приобретать это устройство, в доме оно будет в любом случае: эти мойки давно полюбились нашим мужчинам своей практичностью, результативностью и легкостью в использовании.

Мойка изначально предназначалась, как правило, для очистки автомобилей под большим напором воды, но давно перестала быть необходимостью только для этих целей. Хорошо известно, что ингуши предпочитают жить в домах, а потому эта техника для очистки от грязи придомовых территорий, инвентаря или стен построек приобретается на ура.

Кондиционер

Рекламу на кондиционеры в рассрочку можно увидеть на множестве баннеров в республике, а потому он тоже в нашем рейтинге. И если нет средств, чтобы установить их во всех комнатах, то в зале для удобства гостей и в кухне для удобства женщин во время готовки в летний период кондиционеры, как правило, обязательны в ингушских домах.

Вытяжка

«Как я раньше без нее жила» — скажет любая женщина, вкусившая это благо цивилизации. И ингушки не исключение. Учитывая количество времени, затрачиваемое на приготовление пищи, несложно представить, насколько вытяжка облегчает труд женщине, очищая воздух от дыма, продуктов сгорания, испарений и прочих нежелательных запахов.

А потому сегодня сложно представить установку кухонной мебели в домах Ингушетии без этой бытовой техники.

Пароочиститель

Похвастаться пароочистителем может не каждая ингушская женщина, его не часто встретишь в наших домах. Отнюдь не от того, что он не востребован или недооценен среди наших хозяек.

Это чудесное приспособление для уборки, очистки поверхностей, дезинфекции и удаления неприятного запаха давно приковало к себе взгляды женской половины Ингушетии и уверенно занимает место не только в нашем рейтинге, но и в списке покупок бытовой техники ингушек. Здесь уже вопрос не в желании, а в возможностях.

А потому пускай желания наших читательниц совпадают с возможностями, и они в своем арсенале будут иметь всю вышеперечисленную технику, которая позволит им облегчить труд и посвятить больше времени семье, детям и самой себе!