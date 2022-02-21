Газета «Ингушетия» накануне рассказывала о необычном музее — панораме на колесах, где в предельно сжатой форме передается величие подвига советского народа, противостоявшего бесчеловечному фашизму в годы Великой Отечественной войны. За два года музей на колесах исколесил, практически, все города и веси страны. «Поезд Победы» — это история на «расстоянии вытянутой руки», к которой можно прикоснуться, заглянуть в лица героев, пройти вместе с ними тяжелые военные испытания, почувствовать горесть утрат и радость Победы.

— Многие музейные площадки могут лишь позавидовать оснащению данной экспозиции на колесах, — признался в беседе с нашим корреспондентом председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Ингушетии Беслан Дзейтов, представляющий на перроне железнодорожного вокзала Назрани выставку артефактов той далекой войны, обнаруженных членами поискового отряда «Малгобек».

— Безусловно, очень важно, чтобы наши студенты, наша молодежь понимали, через какие испытания прошли их предки, как смогли выстоять и победить. Наша ответственность перед будущими поколениями — сделать всё, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, во имя памяти миллионов людей, погибших и пострадавших. Наша выставка «Память поколений» лишь дополняет известную истину: тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь«.

Хочется почеркнуть, что бессребреники из отряда «Малгобек» многие годы устанавливающие имена останков солдат и следы подвигов героев ВОВ, сражавшихся в ходе знаменитой Малгобекской оборонительной операции осенью 1942 года, достойны того, чтобы их тоже называли героями.

— Нам еще предстоит узнать очень многое из той страшной войны, — говорит Беслан. — К примеру, в некоторых хрониках из той поры говорится, что в госпитале, находившемся рядом с с. п. Нижние Ачалуки за несколько месяцев операции умерло от ран семь (!) человек. Но, покопавшись в военных архивах, пообщавшись с родственниками погибших героев, мы установили, что их, как минимум, было до полутора сотен. И таких «белых пятен» войны — масса.

Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны прошло уже много лет, мы постоянно натыкаются на отголоски прошлого, многие из которых вы можете не только посмотреть, но и взять в руки, почувствовать на ощупь, вес, запах. У нас ежегодно проводятся полевые экспедиции, а скоро — в апреле мы начинаем «Вахту памяти «20 — 22»» в память о 20 миллионах советских граждан, погибших в ходе Великой Отечественной войны. К нам приедут ребята — коллеги из Ставрополя, Дагестана, Нижнего Новгорода и т. д. для осуществления масштабного проекта «В вечном полете над Ингушетией». Всем известно, что свой боевой путь 4 воздушная армия начинала в Ингушетии, именно, над Малгобеком было подбито, по последним данным, 32 наших летчиков в т. ч. и Герой Советского Союза Валентин Эмиров, в память о которых стоят обелиски и памятники. Но, мы хотим расширить эту работу и создать, своего рода, мемориальное пространство, отыскать место падения каждого самолета. Это и будет данью памяти подвигу наших дедов, отстоявших свободу и независимость нашей страны.

P. S. К слову, в американской интернет — энциклопедии Википедии, поразительным образом «Малгобекская оборонительная операция» Красной армии в годы ВОВ превратилась в «Моздок — Малгобекскую операцию». Для чего такие изменения — бог весть.