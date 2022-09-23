— Завершившаяся сегодня акция была направлена на выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям с нового учебного года. Установление причин, непосещения ими учебных заведений, а также выявление родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и, обучению своих детей, принятие мер в соответствии с законодательством России, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник добавил, что проводились рейдовые профилактические мероприятия сотрудниками Назрановского ЛО МВД России на транспорте, совместно с работниками ведомственной охраны железной дороги (СК ВО Терского отряда на ст. Назрань), на наиболее травмоопасных участках железной дороги. Также проводились лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге.