Профилактическая акция «Школьник»

Транспортная полиция Ингушетии выявляла несовершеннолетних, не желающих учиться

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Начался новый учебный. В связи с этим, на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, в течение трех дней (с 21 по 23 сентября) проводилась профилактическая акция «Школьник».

— Завершившаяся сегодня акция была направлена на выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям с нового учебного года. Установление причин, непосещения ими учебных заведений, а также выявление родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и, обучению своих детей, принятие мер в соответствии с законодательством России, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник добавил, что проводились рейдовые профилактические мероприятия сотрудниками Назрановского ЛО МВД России на транспорте, совместно с работниками ведомственной охраны железной дороги (СК ВО Терского отряда на ст. Назрань), на наиболее травмоопасных участках железной дороги. Также проводились лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге.

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