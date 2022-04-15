Твой выбор
Транспортная полиция нейтрализует попытки вовлечь молодежь в деструктивную деятельность
В период с 14 по 22 апреля 2022 года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Об этом газете «Ингушетия» сообщил инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела лейтенант полиции Рахман Ахильгов.
— Мероприятие направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую, деятельность и незаконные массовые акции, — рассказал собеседник. — Кроме того, в задачи мероприятия входит противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях.
Ахильгов добавил, что совместно с работниками СК ВО Терского отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги проводятся рейдовые
профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге.