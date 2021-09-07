— Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте по профилактике детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, — сообщил корреспонденту газеты «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

По словам собеседника, помимо профилактики детского травматизма и правонарушений, в задачи правоохранителей входит проведение в образовательных учреждениях, в том числе прилегающих к железной дороге, бесед и лекций по разъяснению правил поведения на объектах транспорта, недопущению противоправного поведения несовершеннолетних.

— Кроме того, хотелось бы отметить, что с 7 сентября начал ежедневно курсировать скоростной поезд «Ласточка», — добавил Ахильгов. — Из Минеральных Вод на станцию Назрань, «Ласточка» будет прибывать 23:38, а отправляться из Назрани — в 04:30. Время

поезда в пути составит 2,5 часа. Огромная просьба ко всем — детям и взрослым: не забывайте, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Поэтому еще раз напоминаем о запретах.

Запрещается подниматься на крыши вагонов, на опоры контактной сети линии электропередачи, подходить к оборванным проводам и делать селфи на вагонах поездов. Напряжение в контактном проводе составляет 27500 Вольт, в связи с чем смертельную травму можно получить, даже не касаясь контактного провода, достаточно приблизиться к нему расстояние менее 2 метров.

Нельзя переходить и перебегать железнодорожные пути перед движущимися поездами. Поезд сразу остановить нельзя. При максимальной скорости поезд за 1 секунду проходит до 45 метров, тормозной путь при этом составляет до 1000 метров. Неожиданное появление человека на путях может привести к несчастному случаю. Запрещено переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, а также в наушниках, сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Нельзя подлезать под стоящие вагоны, стоять на краю платформы.

И еще раз хочу обратиться к родителям: проводите разъяснительную работу с детьми, этим вы сохраните их жизнь и здоровье!