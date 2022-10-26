Безопасность

Профилактическая акция «Подросток на пути»

Транспортная полиция взялась за несовершеннолетних правонарушителей

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В период с 25 октября по 4 ноября на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проходить профилактическая акция «Подросток на пути». Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, а также предупреждение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте, — пояснил собеседник.

По его словам, в этот период сотрудниками отдела совместно с работниками ведомственной охраны на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также беседы с жителями, проживающими в непосредственной близости к железной дороге.

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