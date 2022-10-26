— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, а также предупреждение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте, — пояснил собеседник.

По его словам, в этот период сотрудниками отдела совместно с работниками ведомственной охраны на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также беседы с жителями, проживающими в непосредственной близости к железной дороге.