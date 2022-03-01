Операция «Должник»
Транспортные полицейские Ингушетии будут ловить должников
В период с 1 по 4 марта текущего года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом газете «Ингушетия» сообщил инспектор направления исполнения административного наказания отдела лейтенант полиции Умар Яндиев.
— Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте, а также привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок) лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок, — пояснил собеседник.