— Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте, а также привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок) лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок, — пояснил собеседник.