Должники

Операция «Должник»

Транспортные полицейские Ингушетии будут ловить должников

0

В период с 1 по 4 марта текущего года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом газете «Ингушетия» сообщил инспектор направления исполнения административного наказания отдела лейтенант полиции Умар Яндиев.

— Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте, а также привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок) лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок, — пояснил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли во время спецоперации по защите Донбасса в Украине
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

Главное

Яндекс.Метрика

 