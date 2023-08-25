— Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.

Собеседник отметил, что мероприятие призвано предотвратить детский травматизм на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

— В этот период нашими сотрудниками совместно с работниками ведомственной охраны Терского отряда на станции Назрань, на наиболее травмоопасных участках железной дороги, проводятся рейдовые профилактические мероприятия, а также запланированы к началу учебного года лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге, — добавил он.