Предотвращая беду
Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию «Безопасный транспорт»
В период с 23 августа по 1 сентября 2023 года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проводиться профилактическая акция «Безопасный транспорт».
— Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.
Собеседник отметил, что мероприятие призвано предотвратить детский травматизм на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.
— В этот период нашими сотрудниками совместно с работниками ведомственной охраны Терского отряда на станции Назрань, на наиболее травмоопасных участках железной дороги, проводятся рейдовые профилактические мероприятия, а также запланированы к началу учебного года лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге, — добавил он.