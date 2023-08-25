Акция

Предотвращая беду

Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию «Безопасный транспорт»

0

В период с 23 августа по 1 сентября 2023 года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте будет проводиться профилактическая акция «Безопасный транспорт».

— Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.

Собеседник отметил, что мероприятие призвано предотвратить детский травматизм на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

— В этот период нашими сотрудниками совместно с работниками ведомственной охраны Терского отряда на станции Назрань, на наиболее травмоопасных участках железной дороги, проводятся рейдовые профилактические мероприятия, а также запланированы к началу учебного года лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге, — добавил он.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сентябре в Ингушетии появится еще одна обновленная дорога
В Ингушетии установят причину массовой гибели голубей в течение трех дней
Коллектив Сунженского РДК принял участие в акции «Собери ребенка в школу»
Сестрам погибшего в зоне СВО бойца в Ингушетии помогли поступить в колледж
Учащихся школы горного села Джейрах Ингушетии обеспечили учебниками
В незаконном получении жилья по госпрограмме обвиняется житель Ингушетии
Жителю Ингушетии грозит штраф в полмиллиона рублей за кражу пистолета из автомобиля
За продажу контрафактного алкоголя будут судить жительницу Ингушетии
Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Житель Ингушетии избил соседей деревянной палкой
Жительнице Ингушетии грозит до шести лет тюрьмы за махинации с маткапиталом

Главное

Яндекс.Метрика

 