Акция проходит путем рассылки в «Электронный дневник» или мессенджер WhatsApp памятки, разъясняющей правила поведения на объектах транспорта, недопущение противоправного поведения и транспортных правонарушений, их последствия.

— Данный информационный материал направлен на сокращение детского травматизма и согласован с руководителями учебных заведений, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела лейтенант полиции Рахман Ахильгов. — Предупредить детей об опасностях разного рода в ежедневной жизни — задача взрослых. Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, могут играть рядом с железной дорогой, создавая опасные ситуации для движения транспорта и своей жизни. Машинист поезда, увидев нарушения, обязан немедленно сообщить об этом дежурному ближайшей станции, а тот в свою очередь передает полученную информацию дежурному линейного отдела полиции МВД на транспорте. С таким нарушителем, не всегда понимающим все возможные последствия подобной «игры», ведутся беседы. Особое внимание уделяется мерам профилактики травматизма от высокого напряжения контактной сети, не остаются без внимания правонарушения, связанные с повреждением внутривагонного оборудования, средств сигнализации и связи, наложения посторонних предметов на рельсы. Все эти действия могут привести к авариям на железной дороге.

По словам Ахильгова, основная причина детского травматизма кроется в безнадзорности детей со стороны взрослых.

— Следите за своими детьми, интересуйтесь их жизнью, — обращается собеседник к родным и близким несовершеннолетних. — Дети — это главное в нашей жизни.