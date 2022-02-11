Профилактика ДТП

Берегись поезда!

Транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Берегись поезда!»

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Сегодня завершилась профилактическая акция «Берегись поезда», которая проводилась сотрудниками линейного отдела Назрановского МВД России на транспорте на участке своего оперативного обслуживания.

— Профилактическая акция проходила с 7 по 11 февраля, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела лейтенант полиции Рахман Ахильгов. — Она была направлена на профилактику транспортных правонарушений, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, в том числе со стороны так называемых «зацеперов», а также предотвращение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

По словам собеседника, в этот период сотрудниками Назрановского ЛО МВД России на транспорте, совместно с работниками ведомственной (военизированной) охраны Терского отряда на ст. Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги проводились рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге.

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