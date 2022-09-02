— Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также предотвращение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания отдела, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант Рахман Ахильгов.

По словам собеседника, в эти дни транспортные полицейские, совместно с работниками ведомственной охраны Терского отряда, на станции «Назрань» и наиболее травмоопасных участках железной дороги осуществят рейдовые профилактические мероприятия, проведут лекции и беседы в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге.