Безопасная дорога
Транспортные полицейские проводят профилактическую акцию
1 ноября в зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте стартовала профилактическая акция «Безопасная дорога», которая продлится до 7 ноября 2021 года.
— Профилактическая акция направлена на предупреждение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних, путем разъяснения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.
По его словам, акция проводится сотрудниками отдела совместно с коллегами из ведомственной охраны Северо-Кавказской железной дороги.