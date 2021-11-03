— Профилактическая акция направлена на предупреждение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних, путем разъяснения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.

По его словам, акция проводится сотрудниками отдела совместно с коллегами из ведомственной охраны Северо-Кавказской железной дороги.