Профилактика ДТП

Безопасная дорога

Транспортные полицейские проводят профилактическую акцию

0

1 ноября в зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте стартовала профилактическая акция «Безопасная дорога», которая продлится до 7 ноября 2021 года.

— Профилактическая акция направлена на предупреждение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних, путем разъяснения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних Рахман Ахильгов.

По его словам, акция проводится сотрудниками отдела совместно с коллегами из ведомственной охраны Северо-Кавказской железной дороги.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы Ингушетии чествовали юного рекордсмена Ибрагима Льянова
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 375 человек
На капремонт муниципальных музеев правительство направит в регионы 2,5 млрд рублей
Производство зерна в Ингушетии в текущем году выросло на 10%
За 10 месяцев этого года в Ингушетии трудоустроено более 7 тыс. человек
Глава Ингушетии: выделение 1 млрд рублей — огромная помощь правительства России республике
Юные ингушские дзюдоисты братья Торшхоевы стали призёрами ежегодного турнира в Нальчике
Студенты из Ингушетии стали финалистами Российской национальной премии «Студент года — 2021»
Сотрудники прокуратуры Малгобека Ингушетии высадили деревья на территории городского парка
В Ингушетии всерьез взялись за проблему высыхания городского пруда в Сунже
Зелимхан Бакаев вошел в итоговый состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Главное

Яндекс.Метрика

 