МВД

Операция «Должник»

Транспортные полицейские во взаимодействии с судебными приставами взыскивают административные штрафы

0

До 28 июля сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с территориальными подразделениями УФССП по Ингушетии в зоне своего обслуживания проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

«Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов с нарушителей, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

По словам собеседника, за несколько дней, в рамках системного взаимодействия уже проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов по статье 20.25 КоАП России, отрабатываются адреса, составляются акты совершения исполнительных действий в отношении должников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-главу Насыр-Кортского округа Ингушетии приговорили к условному сроку за незаконное выделение земель
Властями Ингушетии разрабатывается новый маршрут подачи питьевой воды в проблемный Малгобекский район
В управлении Росгвардии по Ингушетии напомнили о новых правилах приобретения и хранения оружия
«Газпром межрегионгаз Назрань» за полгода взыскал 121 млн руб. с потребителей-должников
Рейтинг виртуальных помощников: что выбирает бизнес Ингушетии
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
25 автоцистерн задействовано в Ингушетии для подвоза воды в аномально жаркие дни
Семья из пяти человек отравилась угарным газом в столице Ингушетии
Полпред Чайка поздравил мусульман Северного Кавказа с праздником Курбан-Байрам
В Ингушетии загорелась кровля частного дома, никто не пострадал
Курбан-Байрам обращает верующих к истокам и ценностям ислама — Путин

Главное

Яндекс.Метрика

 