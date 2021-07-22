Операция «Должник»
Транспортные полицейские во взаимодействии с судебными приставами взыскивают административные штрафы
До 28 июля сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте во взаимодействии с территориальными подразделениями УФССП по Ингушетии в зоне своего обслуживания проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
«Данное мероприятие направлено на активизацию работы по взысканию административных штрафов с нарушителей, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном и воздушном транспорте», — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.
По словам собеседника, за несколько дней, в рамках системного взаимодействия уже проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов по статье 20.25 КоАП России, отрабатываются адреса, составляются акты совершения исполнительных действий в отношении должников.