Тренд металлических карт

По этим причинам переход на другое сырье затруднен, что, естественно, повлечет за собой более высокие затраты и адаптацию оборудования для персонализации. Тем не менее, материалы, используемые в картах, развиваются, чтобы получить дифференциацию, к которой стремятся клиенты. С точки зрения маркетинга, переход с ПВХ на металлические карты, может быть оправдан для конкретных продуктов, рынков или сегментов. Так, например, стальная премиум карта является статусным платежным инструментом для людей с высоким заработком.

Все ли металлические карты одинаковы?

Существуют разные способы включения металла в карты, обычно выделяют четыре типа:

1. Цельнометаллическая карта

Они сделаны только из металла и доступны из различных драгоценных металлов, таких как платина, золото и другие металлы, такие как нержавеющая сталь, никель и серебро.

1. Гибридный металл

Переднее лезвие карты выполнено из металла, а заднее — из ПВХ, сердцевина карты — из ПВХ.

1. Металлический клинок

Это два металлических листа (один спереди и один сзади), в которых сердцевина карты сделана из ПВХ, что делает карту менее тяжелой.

1. Инкапсулированный металл

Эти карты предварительно ламинированы листами ПВХ, но они намного тяжелее, так как имеют металлический сердечник.

Плюсы и минусы металлических карт

Преимущества:

● они имеют функции аналогичные пластиковой карте;

● они более долговечны, чем пластиковые карты;

● дают пользователю премиальное чувство, связанное с металлом.

Недостатки:

● некоторые карты несовместимы с бесконтактным режимом работы, но есть производители, которые разрабатывают комбинации металлических сплавов, обеспечивающие нормальную бесконтактную работу;

● хотя надежность карт делает их идеальными для путешествий, их можно обнаружить металлоискателями, например, в аэропортах;

● их вес может быть проблемой в отношении оборудования банкоматов, торговых автоматов и т. д.

Исследования показали, что 59% (большинство) респондентов предпочитают металлические или гибридные карты пластику. Металлическая карта может быть важным фактором для конечного клиента при выборе между тем или иным финансовым учреждением в сочетании с высокими программами лояльности и бонусами.

Таким образом, статус, который дает металлическая карта, высоко ценится пользователями, поэтому не стоит отбрасывать их при формировании портфеля банковских карт.

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