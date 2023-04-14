Тренд металлических карт
Как известно, пластиковые банковские карты широко используются в повседневной жизни. Такая карта имеет приемлемую стоимость и все процессы производства и персонализации адаптированы под этот материал.
По этим причинам переход на другое сырье затруднен, что, естественно, повлечет за собой более высокие затраты и адаптацию оборудования для персонализации. Тем не менее, материалы, используемые в картах, развиваются, чтобы получить дифференциацию, к которой стремятся клиенты. С точки зрения маркетинга, переход с ПВХ на металлические карты, может быть оправдан для конкретных продуктов, рынков или сегментов. Так, например, стальная премиум карта является статусным платежным инструментом для людей с высоким заработком.
Все ли металлические карты одинаковы?
Существуют разные способы включения металла в карты, обычно выделяют четыре типа:
1. Цельнометаллическая карта
Они сделаны только из металла и доступны из различных драгоценных металлов, таких как платина, золото и другие металлы, такие как нержавеющая сталь, никель и серебро.
1. Гибридный металл
Переднее лезвие карты выполнено из металла, а заднее — из ПВХ, сердцевина карты — из ПВХ.
1. Металлический клинок
Это два металлических листа (один спереди и один сзади), в которых сердцевина карты сделана из ПВХ, что делает карту менее тяжелой.
1. Инкапсулированный металл
Эти карты предварительно ламинированы листами ПВХ, но они намного тяжелее, так как имеют металлический сердечник.
Плюсы и минусы металлических карт
Преимущества:
● они имеют функции аналогичные пластиковой карте;
● они более долговечны, чем пластиковые карты;
● дают пользователю премиальное чувство, связанное с металлом.
Недостатки:
● некоторые карты несовместимы с бесконтактным режимом работы, но есть производители, которые разрабатывают комбинации металлических сплавов, обеспечивающие нормальную бесконтактную работу;
● хотя надежность карт делает их идеальными для путешествий, их можно обнаружить металлоискателями, например, в аэропортах;
● их вес может быть проблемой в отношении оборудования банкоматов, торговых автоматов и т. д.
Исследования показали, что 59% (большинство) респондентов предпочитают металлические или гибридные карты пластику. Металлическая карта может быть важным фактором для конечного клиента при выборе между тем или иным финансовым учреждением в сочетании с высокими программами лояльности и бонусами.
Таким образом, статус, который дает металлическая карта, высоко ценится пользователями, поэтому не стоит отбрасывать их при формировании портфеля банковских карт.
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