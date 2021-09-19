«Все участки открылись в 8 часов утра и работают в штатном режиме», — сказал он.

Напомним, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания, по данным республиканского избиркома на 20 часов 18 сентября, проголосовало 117 тыс. 804 избирателя, или 50,16% от имеющих право голоса. В разрезе городов и районов: Магас — 61,89%, Джейрахский район — 57%, город Карабулак — 51,57%, Малгобекский район — 52,52%, Назрань — 51,19%, Сунженский район — 46,74%, Малгобек — 48,54%, Назрановский район — 48,23%, город Сунжа — 50,71%. А 19 сентября на 10 часов проголосовали 132 960 человек, или 56,61% от общего числа избирателей.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев. По его словам, выборы проходят активно, без нарушений, которые могли бы повлиять на их ход.

По уточненным данным избиркома, в республике 234 870 избирателей.

В Сунженском районе с утра наблюдалась хорошая явка избирателей в финальный день голосования.

«Явка на утро хорошая, в пункты голосования приходят как пожилые, так и молодые люди, военнослужащие. Избирательная кампания организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. На входе в помещения для голосования каждому избирателю бесконтактным способом измеряется температура, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка», — сказал собеседник издания.

Кроме того, также на участках имеются дезинфицирующие средства для обработки рук. Избирательные участки будут работать до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

«Призываем жителей района прийти на свои участки и реализовать свое конституционное право, проголосовать за будущее страны и малой Родины. Успейте отдать свой голос!» — сказал представитель администрации.

Ярмарка, приуроченная к выборам депутатов Госдумы России и Народного собрания, прошла в городе Карабулаке Ингушетии в районе муниципального торгового ряда («Пятачок»).

Сельскохозяйственная ярмарка была организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии при поддержке администрации города. По сообщению пресс-службы администрации города, каждый желающий мог здесь приобрести экологически чистую продукцию местного производства по ценам ниже рыночных.

На ярмарке были представлены свежее мясо и колбасные изделия, овощи и фрукты, колбасные изделия, мёд, мясо-молочная продукция, зерновые и крупы, бахчевые.

Покупатели приобретали необходимые для дома продукты до или после голосования и, как правило, уходили домой с хорошим настроением. Ярмарка продлилась до 12 часов дня.

В сельском поселении Долаково также была организована ярмарка «Дары Кавказа» возле избирательного участка № 715. Избиратели там могли купить продукты местного производства по ценам ниже рыночных. Жители села высоко оценили эту инициативу. Ярмарка стала центром притяжения сельчан, там было очень многолюдно.

Все, кто по разным причинам не успел отдать свой голос за выбранного им депутата в Карабулаке в первые два дня, поспешили это сделать сегодня. Один из них Магомед Мальсагов, сотрудник Росгвардии. Он как никто другой понимает, что закон и права — это основа государственной власти.

— А в правовом государстве, — говорит Магомед, — у каждого есть право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, права на свободу слова и мысли. В том числе право отдать свой голос — за это право в прошлые века человечество боролось долгие годы. И сегодня у нас есть это право, а значит, наш долг выбрать того, кто потом сможет отстаивать наши права и наши интересы.

Я призываю всех молодых принять участие в выборах. Это наше будущее, наше конституционное право. При этом следует руководствоваться реальными результатами работы всех кандидатов, их умением грамотно показать свою программу, их умением поддерживать связь с населением и реагировать на их проблемы. Мне кажется, самое важное — это умение поддерживать обратную связь со своими избирателями. Это тяжёлый труд, и люди должны видеть результаты деятельности депутата, чтобы сегодня без сомнения отдать голос за него. Я свой выбор сделал.

85-летняя Сацита Жовбатырова специально приехала из Сунжи для голосования в родное село Даттых, она рассказала о позитивных изменениях в отдаленном населенном пункте за последнее время.

«Пусть Всевышний Аллах оберегает наш народ от ненастий и бед. У нас здесь происходят позитивные перемены, строится хорошая дорога, это большое дело. Люди возвращаются в родное село. Сколько трудностей испытывали люди раньше из-за отсутствия элементарных условий, дороги. Сейчас все меняется к лучшему, есть преобразования. Глава республики организует помощь старикам, малоимущим многодетным семьям. Он достойный сын достойного отца. Я даже плакала, видя эту благотворительную акцию. Желаю нам всем единства, Главе — крепкого здоровья, пусть в парламент изберутся лучшие из лучших», — сказала жительница Даттыха.

Выездная избирательная комиссия отправилась к пожилой жительнице сельского поселения Алкун, которая изъявила желание голосовать на дому.

«Я всегда раньше ходила голосовать, а теперь не позволяет здоровье, и я решила проголосовать на дому. Это очень удобно и безопасно, учитывая ситуацию с коронавирусом, все члены избирательной комиссии пришли в масках и перчатках. Я считаю, что голосовать нужно и очень важно для будущего нашей страны», — поделилась Анастасия Абдул-Гамидовна Хамхоева.

В Сунже помимо культурных программ были организованы ярмарки и застолья. Учащиеся и педагогический коллектив школы № 2 своими руками приготовили для гостей различные блюда ингушской кухни. Традиционно на базе общеобразовательного учреждения работает избирательный участок № 909. Халву, в основе которой пшеничная и кукурузная мука, традиционные лепешки с творогом, пирожки, различные овощные соленья, фрукты, пироги мог попробовать каждый голосующий. Школьники радушно встречали гостей, предлагая немного подкрепиться.

Глава города Аслан Умаров вместе с председателем горсовета Рашидом Накостоевым оценили усилия учащихся. Учителя совместно с воспитанниками в честь важного общественно-политического события организовали большое застолье для избирателей «Золотая осень».

Умаров в ходе визита ознакомился с ходом голосования. Проверил созданные условия для голосующих, соблюдение требований Роспотребнадзора в связи с непростой эпидобстановкой.

Мэр высоко оценил старания руководства учреждения и ребят.

Эстафету пожилых подхватили и совсем молодые. Избирательный участок № 801 на базе Дома культуры сельского поселения Троицкое посетила свадебная процессия. Невеста Яндиевых посчитала важным принять участие в выборах. Организаторы голосования вручили подарки невесте, молодым избирателям, избирателям старшего поколения. Молодые избиратели, джигиты в национальной форме, маленькие артисты создали праздничную атмосферу на участке.

Еще одной молодой чете, которая пришла принять участие в выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики, заместитель главы Назрановского района Адам Мужахоев вручил подарок. Шумная свадебная процессия посетила избирательный участок номер 721 в сельском поселении Экажево. Невеста решила выполнить свой гражданский долг и проголосовать.

Свадебный кортеж Манкиевых прибыл на избирательный участок номер 716 в сельском поселении Долаково.

Новоиспечённая семья приняла участие в выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

Организаторы голосования вручили невесте подарки и пожелали долгих лет счастливой семейной жизни.

А Глава республики Махмуд-Али Калиматов провел старинный обряд «развязывания» языка невесте «Мотт бастар» на избирательном участке, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

Свадебный поезд подъехал к УИК для голосования. Невесту привел за руку один из ближайших родственников жениха. Калиматов решил поговорить с невестой. Как и полагается, она молчала, отвечала лишь улыбкой, что означает знак уважения к родным жениха и верность традициям.

Он всячески пытался добиться от нее слова, что означает «развязывание языка». Руководитель региона попросил невесту угостить его водой, затем спросил разрешение на то, чтобы выпить ее. Отпив глоток, он одарил невесту деньгами.

«Желаю вам счастья на радость родителям, чтоб у вас все было хорошо. У нас должны быть крепкие семьи, нужно проявлять терпение, уважение друг к другу», — сказал Калиматов.

На избирательном участке № 608 в Насыр-Кортском административном округе Назрани руководителю региона предложили станцевать лезгинку под национальную мелодию. После недолгих уговоров Калиматов все же решился. Он блеснул народным танцем, вызвав аплодисменты у старейшин.

Компанию Главе республики составила артистка госфилармонии.

Также он посетил Центр наблюдения за выборами в Ингушетии. Он поблагодарил экспертов за работу и пожелал им успехов.

Руководитель региона остался довольным работой центра, формой контроля, видами общественной деятельности.

Мониторинг в центре осуществляется с использованием средств видеонаблюдения, трансляции изображения, а также средств коллективного пользования, применяемых для отображения информации, поступающей с избирательных участков Республики Ингушетия.

Помощник-советник Главы Ингушетии приняла участие в выборах на избирательном участке № 608 Насыр-Кортского административного округа Назрани.

«Сегодня я нахожусь на избирательном участке № 608 Насыр-Кортского административного округа. Здесь очень чисто, уютно, приятно — участок готов принимать избирателей. Знаю, что жители республики — ответственные и неравнодушные люди. Поэтому рассчитываю, что они реализуют свое конституционное право. Ведь каждый голос может стать решающим и повлиять на наше будущее», — сказала Тамара Мальсагова. Кроме того, она указала на то, что все санитарно-эпидемиологические требования на участке соблюдены.

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев проголосовал в сельском поселении Сурхахи на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания региона.

«Я, как и каждый житель нашей республики и страны, заинтересован в том, чтобы в парламенты пришли достойные, компетентные и честные люди, способные выполнить волю народа», — прокомментировал министр.

По его словам, депутаты должны оправдать доверие народа, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов республики и России в целом.

Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала на избирательном участке № 616 в школе-интернате № 1 г. Назрани.

В ходе посещения участка глава ведомства проверила готовность медицинского персонала и проконтролировала соблюдение мер профилактики на избирательных участках. По её мнению, на избирательном участке соблюдались меры предосторожности для защиты граждан: измеряется температура, выдаются маски, перчатки и одноразовые ручки.

Среди избирателей на трехдневных выборах есть совсем молодые люди, которые принимают в этом участие. На избирательный участок № 205 города Карабулак Сунженского района голосовать пришёл Мовсаир Амхадов.

— В эти дни каждый выбирает своё будущее и будущее страны и республики, — сказал Мовсаир. — Я возлагаю большие надежды на повышение социального уровня нашего население, на ликвидацию безработицы. Сколько молодых людей ходят безработными, и основная часть среди них дипломированы. Но работы нет. И это вызывает большую озабоченность за будущее нашей молодёжи. Именно поэтому я здесь, голосую за тех, кто обещает улучшить ситуацию в социальном секторе. Время покажет. А пока призываю всех молодых принять участие в выборах.

На избирательный участок № 202 пришли и пожилые супруги Бяторсултан и Любовь Аушевы.

— Мы возлагаем большие надежды на улучшение благосостояния народа, — сказал Бяторсултан Аушев. — Я всегда был человеком с гражданской ответственностью. Всегда голосовал и в советские времена. И сегодня пришел, чтобы отдать голос за депутата, которому верю. Нам сейчас тяжело, хотя общее состояние у людей вроде неплохое, но много и неимущих людей, много молодых, которым негде работать, медицина очень слабая, пенсии низкие, а налоги только повышаются. Вот и возлагаю надежды, что новый состав депутатов изменит ситуацию в лучшую сторону. Это и поддержка пенсионеров, семей с детьми, молодых людей. Мне бы хотелось, чтобы все это имело продолжение. Поэтому сегодня нужно принять участие в голосовании и выбрать команду профессионалов.

Избиратель из города Карабулака Ахмед Котиев обратил внимание на то, как грамотно с точки зрения удобства для людей организованы нынешние выборы в Ингушетии.

Сам он выполнил гражданский долг и, по его мнению, отдал свой голос за достойного кандидата.

По словам Ахмеда Котиева, избиратели должны отдавать свои голоса за тех кандидатов, которые могут дать стране и республике, в частности, толчок к процветанию и улучшению социального положения нуждающихся людей.

Председатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев призвал будущих депутатов Госдумы и Народного собрания республики быть «достойными представителями своего народа и своей республики».

«Я свой выбор сделал», — сказал Даскиев, после голосования.

Он отметил, что в политических партиях много новых лиц. «Это новое течение, новые веяния, у нас новый руководитель (региона — ред.), я надеюсь, что они принесут пользу народу и своей республике», — добавил председатель Совета тейпов.

Ранее Даскиев записал видеообращение к жителям Ингушетии, призвав их прийти на избирательные участки 17-19 сентября и сделать свой осознанный выбор.

«Более 250 лет назад наши прадеды решили жить вместе с Россией. Сегодня наша республика является неотъемлемой частью Российской Федерации, и живем мы по законам нашей страны. Всем известна обстановка, в которой живет наш регион в последние годы. Остаются нерешенными вопросы по Пригородному району, подписанному соглашению о передаче земли и другие», — заявил Даскиев.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо добиться справедливости правовыми методами.

«Мы хотим, чтобы Ингушетия стала мощной и процветающей, чтобы дети могли учиться и развиваться. Ингуши всегда отличались высокой социальной активностью, и мы надеемся, что так будет и в этот раз — в дни выборов депутатов Государственной Думы и Народного собрания республики. Мы призываем всех прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор», — подчеркнул председатель Совета тейпов.

Представители 16 национально-культурных объединений, которые входят в Ассамблею народов Ингушетии, приняли участие в выборах и исполнили гражданский долг на 613-м избирательном участке в г. Назрани. Они отметили, что на выборах решается судьба нашей страны, мы определяемся, как будем жить дальше, что поддерживают курс Президента и голосуют за будущее ставшей родной многонациональной страны. Также на избирательном участке представители национальных объединений устроили праздник, каждый исполнил композиции на своём родном языке, показал самобытность своей культуры и традиций.

Юная жительница столицы Ингушетии в свой 18-й день рождения решила отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

«Приятно, когда молодежь не остаётся в стороне, а принимает участие в выборе нашего будущего», — отметил мэр Магаса Усман Аушев.

Представители администрации города поздравили именинницу с днем рождения. От себя лично градоначальник поручил передать избирательнице небольшой презент.

А между тем стало известно, что более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов депутатов Госдумы и парламента республики 19 сентября.

«Явка на 12 часов дня составила 63,41%. Проголосовало 148 942 человека из 234 870 избирателей», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

Чуть позже, со слов М. Албогачиева, явка на выборах депутатов Госдумы и парламента республики на 15 часов 19 сентября составила более 70%. «На 15:00 мск проголосовало 165 тыс. 806 человек из 234 870 избирателей. Это — 70,59 процента», — сообщил он газете «Ингушетия».

«На 18 часов свое конституционное право реализовали 183 тыс. 411 человек из 234 870 имеющих право голоса, или 78,9% от общего числа избирателей», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

Он отметил, нарушений на избирательных участках, которые могли бы серьезно повлиять на ход выборов, не зафиксировано.

Тем временем глава ЦИК России Элла Памфилова подтвердила на брифинге, что на парламентских выборах в шести регионах произошло 8 случаев вбросов бюллетеней. В Ингушетии не зафиксированы подобные случаи. В регионе все три дня прошли без нарушений.

«Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах — Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях», — сказала Памфилова.

Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы.

В то же время, по словам Памфиловой, многие сообщения о вбросах не соответствуют действительности.

Понятно, что окончательные итоги голосования в Ингушетии появятся позже. А ровно в 20:00 избирательные участки в Ингушетии завершили свою работу. Предстоит кропотливая работа по подсчету голосов.