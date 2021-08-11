«В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина об обеспечении учеников начальных классов горячим питанием с 1 сентября 2020 года во всех школах республики учащиеся, попадающие под данную категорию, получают бесплатное горячее питание», — сказал собеседник издания.

По данным представителя пресс-службы, всего в регионе 121 государственная школа дневного пребывания. Однако, по данным Роспотребнадзора, 27 из них не имели положительного заключения экспертизы ввиду отсутствия пищеблоков. Тем не менее, в 2020-2021 учебном году горячую еду школьникам привозили из близлежащих организаций, все 100% учащихся начальных классов, то есть 36 138 детей, были ею обеспечены.

По поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова к 1 сентября текущего года проблема отсутствия пищеблоков решена. Они построены в 27 школах в Сунже и Малгобеке, а также в Малгобекском, Джейрахском, Сунженском и Назрановском районах Ингушетии.

«Таким образом, в настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях республики имеются комфортные условия и столовые, в том числе в малокомплектных учреждениях, которых насчитывается 8 в различных сельских поселениях. Средства на их обновление выделены из регионального бюджета», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в кабинете министров, эта задача была поставлена руководителем субъекта в ходе инспекционного выезда и личного знакомства с процессом обустройства пищевых блоков в образовательных организациях Сунженского и Малгобекского районов и Малгобека в январе и феврале текущего года.

Как сообщала ранее газете «Ингушетия» министр образования региона Эсет Бокова, с начала 2020-2021 учебного года бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся 1-4 классов школ региона. При этом на особом контроле находятся около 30 организаций, где отсутствуют пищеблоки.

Для устранения этих проблем в этих учреждениях ведется работа по строительству и оснащению технологическим оборудованием пищеблоков.

Напомним также, что министерство образования и науки Ингушетии в 2021 году закупило более 303 тыс. учебников для стопроцентного обеспечения школьников необходимой литературой.