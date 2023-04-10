«В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реконструируют подъезд к сельскохозяйственному снабженческому потребительскому кооперативу «Юг-Агро» протяженностью свыше 7,7 км», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, дорога является важной артерией, ведущей к общественно значимому объекту производства сельскохозяйственной продукции. Реконструкция этого участка обеспечит комфортный и доступный подъезд к развивающемуся агропредприятию.

Известно, что существующее покрытие здесь пришло в негодность. Имеется ямочность, а поперечные уклоны и ширина проезжей части не соответствуют нормам, что очень затрудняет движение.

Согласно проектно-сметной документации на объекте планируется выполнить устройство новой дорожной одежды с укладкой двух слоев асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин из ПГС. Вместе с тем будет проведена установка предупреждающих знаков и нанесение дорожной разметки краской.

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора республики, в рамках упомянутой госпрограммы в Ингушетии в текущем году реконструируют еще три объекта. Речь идет о подъездах к ООО «Птицекомплекс «Южный» по глубокой переработке мяса индейки, к КФХ «Часыгов» и автодороге к школе № 10 в сельском поселении Вежарий.

В ведомстве добавили, что из 10 объектов, запланированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», три завершены досрочно, речь идет об улицах Центральная и Восточная в Назрани, а также втором этапе капремонта участка «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт».

По поводу состояния асфальтового покрытия на улице Центральной в Назрани протяженностью более 2,2 км к Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову обращались местные жители. За много лет эксплуатации дорога пришла в негодность, появились ямы, колейность, сетка трещин.

«Помню, что жители улицы Центральной не раз обращались ко мне с просьбой посодействовать в капремонте автодороги. Конечно, не мог оставить без внимания их жалобы на плохое состояние асфальтового покрытия и связанные с этим неудобства и риски для автомобилистов. По моему поручению министерство автомобильных дорог включило этот объект в нацпроект на 2023 год. Работы выполнены досрочно и качественно», — заявил Калиматов.

На втором этапе капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт» протяжённостью 3,8 км полностью заменено основание и уложено три слоя из ПГС, восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, приведены в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды. Кроме того, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка краской и восстановлено барьерное ограждение.

Реконструкция была начата в середине января, объект планировали сдать в эксплуатацию в конце мая, но проект завершен на три месяца раньше. В 2021 году на первом этапе было капитально отремонтировано 2,5 км упомянутой автодороги.

По дорожному нацпроекту отремонтирована и улица Восточная.

По данным пресс-службы, Минавтодор Ингушетии реализует в текущем году три федеральные программы: нацпроект «Безопасные качественные дороги», госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и ведомственную целевую программу (ВЦП) «Содействие».

По программе развития сельских территорий ведутся работы на двух объектах из четырех запланированных. По ВЦП «Содействие» один предусмотренный объект завершён в полном объёме и сдан в эксплуатацию.

Рисков по выполнению работ и освоению средств нет. В этом году в регионе обновят порядка 30 км дорожных артерий.