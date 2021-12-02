«Согласно проекту, до конца текущего года подрядной организацией в селе Плиево будет построен канализационный коллектор протяженностью 6,8 тыс. метров с устройством 16 смотровых колодцев и укладкой пластиковых труб диаметром 160 мм», — сказал представитель ведомства.

По его данным, на территории уже завершены земляные работы для установки двух очистных сооружений. Вырыты котлованы и подготовлены площадки для устройства вспомогательного оборудования. Проведен частичный монтаж очистных сооружений. Кроме этого, от будущих очистных сооружений реабилитационного центра фтизиопульмонологии проложена канализационная труба к основному коллектору. Аналогичная работа ведётся и на канализационном коллекторе очистных сооружений онкодиспансера.

В Минстрое напомнили, что в марте текущего года в ходе инспекционного выезда Главы Ингушетии по объектам Назрановского района ведомству было поручено проверить техническое состояние очистных сооружений трех медицинских объектов, находящихся в Плиево.

Созданная с этой целью рабочая комиссия установила, что запущенные в 2017 году очистные сооружения в республиканском онкологическом диспансере не имеют договора на обслуживание, не функционируют, канализационные стоки вывозятся для сброса в назрановские городские очистные сооружения. Аналогичная ситуация сложилась и в центре фтизиопульмонологии. По итогам проверки было решено начать строительство единых очистных сооружений для всех медучреждений.

Минстроем Ингушетии были проведены переговоры с компанией ООО Blorey, занимающейся производством и реализацией очистных сооружений, на предмет поставки их в республику.

Ранее председатель правительства республики Владимир Сластенин заявлял, что власти решили на базе бывшего комбината детского питания открыть производство локальных очистных сооружений для социальных учреждений и промышленных предприятий. Речь идет о сооружениях с использованием современной технологии биологической очистки. При этом планируется, что на предприятии в республике будут выпускаться станции очистки разного размера и мощности.

Он пояснил, что в следующем году предполагается выпускать очистные сооружения, которые нужны больницам, промышленным предприятиям, частным домам. Запуск производства позволит предотвратить выброс неочищенных отходов в реку Сунжу.

«Сооружение уникальное, требуется очистка всего один раз в шесть лет, там используются новые технологии», — отметил глава Кабинета министров Ингушетии.

По его словам, договоренности по реализации проекта уже достигнуты.