Руслан Колоев родился в 1948 году в Казахстане, в Кустанайской области на хуторе Шульги, куда попала его семья после депортации ингушского народа в феврале 1944 года. Он был старшим сыном в многодетной семье. Его отец, Умар Колоев, одним из первых среди ингушей и чеченцев в начале 30-х годов окончил специализированный курс и работал шофёром-механиком. Но на хуторе, где они проживали в годы ссылки, машин как таковых не было, так что его профессиональный опыт оказался невостребованным. Да и здоровье у него было к тому времени подорвано. Но он работал в колхозе, на бричке возил колхозникам воду и горючее для техники. Рядом с ним на подхвате всегда был старший сын Руслан — где бидоны отгрузит, где канистры заполнит, или то там, то здесь подсобит. Мало ли забот у них было на двоих.

В начальную школу Руслан пошёл в 1954 году. В 1956 году пришла радостная весть для всех депортированных о снятии ограничений на передвижение. Распродав, а то и побросав всё нажитое за эти годы имущество, ингуши и чеченцы ринулись на родину. Такого массового движения власти просто не ожидали. Он стали всячески противодействовать такому явлению. Пошли разного рода ограничения, ускоренно издавались указы, разными методами старались остановить хлынувших на родину потоком истосковавшихся горцев. Людей с полпути начали возвращать обратно в места поселения. Так была возвращена в Кустанай с железнодорожного вокзала города Москвы семья Колоевых, вместе с другими ингушскими и чеченскими семьями.

Но уже весной 1957 года восемнадцать ингушских и чеченских семей в выделенном им на всех вагоне одними из первых вернулись на родину. В отчем доме в селении Насыр-Корт проживавшие там люди не рады были хозяевам и категорически отказывались их впускать в дом. Но Умар Колоев оказался не из слабого десятка, и дом через пару дней пришлось уступить хозяевам. Так сызнова началась жизнь семьи Колоевых на Кавказе.

Руслан снова пошёл во второй класс. Учился он хорошо, к знаниям всегда тяготел, но и от работы никогда не отлынивал. То на поле подрабатывал, да и в хозяйстве всегда дел было невпроворот. А в 12-летнем возрасте он и вовсе стал предпринимателем. Поедет, бывало, к родному дяде в Нальчик, привезёт оттуда пищевой соды, которая была в дефиците, продаст на рынке — копейка в кармане и помощь семье. Или сковородки возил в мешке, а хозяюшки их тут же и разбирали. Чуть постарше стал, соберёт рано утром помидоры с поля, поставит их маме на продажу и бегом в школу.

В 1964 году Руслан оканчивает Насыр-Кортскую среднюю общеобразовательную школу и поступает в Северокавказский строительный техникум в городе Орджоникидзе на специальность «Гражданское и промышленное строительство». Он был уже на последнем курсе, когда пришла печальная весть о смерти отца. Пришлось перейти на заочное отделение, ускоренно сдать экзамены и вернуться домой.

Так в 1967 году он выходит на работу в строительное управление ПМК-432 треста «Чечингсельстрой», расположенное в городе Назрани. В 1968-м поступает на строительный факультет Кабардино-Балкарского университета, где учится до 1977 года без отрыва от производства. В ПМК-432 он работает до 1971 года, сначала в должности инженера, затем в должности инженера по технике безопасности.

В 1971 году переезжает в Наурский район, работает на винном заводе в должности инженера по строительству.

Через полтора года Руслан Умарович возвращается в Грозный и устраивается на работу в строительное управление. И дальше вверх по карьерной лестнице: «Утром — мастер, в обед — заведующий производством, а вечером — начальник участка». В общем, дела у него пошли в гору.

До 1992 года Руслан Колоев работает в строительных организациях Министерства нефтяной и газовой промышленности в городе Грозном. Именно здесь в полной мере раскрываются его незаурядные способности строителя и организатора производства. Он прошёл путь от мастера до начальника управления, освоил все тонкости профессионального мастерства. Принимал активное участие в строительстве крупных объектов не только в Чечено-Ингушетии, но и по всему Советскому Союзу. Это Нефтегазовые комплексы и компрессорные станции в республиках Кавказа и Закавказья, в том числе в Грузии, Азербайджане, в Ставропольском крае, в Украине и Белоруссии, в Челябинской и Свердловской областях и т. д. Строили социальные объекты, жилые дома, школы, детские сады, больничные комплексы и тому подобное.

В то же время он выполнял общественную работу, являлся секретарём комсомольской организации в строительных управлениях, потом секретарём партийной организации. В 1981 году окончил Университет марксизма-ленинизма при Грозненском горкоме КПСС, куда направляли передовых работников, перспективных членов партийной команды.

Руслан Колоев за короткое время стал успешным руководителем, овладел до мельчайших деталей всеми азами управленческой деятельности. Будучи руководителем строительного управления, являлся старостой группы партийно-хозяйственного обучения при райкоме партии. Его коллеги часто вспоминали, как он в 80-х годах за короткую командировку в столицу смог открыть в Грозном Управление производством технологической комплектации (УПТК). Можно сказать, Руслану Умаровичу тогда удалось сделать невозможное возможным: взять «штурмом» Главк и добиться не только открытия УПТК, но и бесперебойной поставки высококачественных материалов. Да и к заместителю министра нефтяной и газовой промышленности СССР он стал, как говорится, вхож, что гораздо облегчило решение тех или иных вопросов республиканского значения.

В 1992 году по распоряжению созданного правительства Чеченской Республики Руслан Колоев был направлен на должность заместителя директора проектного института «Чеченагропромпроект» в Грозном.

В 1993 году Руслан Колоев принял предложение первого президента молодой Республики Ингушетия Руслана Аушева возглавить администрацию Назрановского района, в состав которого входил в те годы и сам город, и сегодняшний Джейрахский район. Республика была молодая, экономически отсталая, политически не устойчивая, заполненная беженцами из Пригородного района. Масса нерешённых проблем и один из самых ответственных участков — Назрановский район. Но работа Руслана Колоева не пугала. Это было время всеобщего подъёма национального духа, время возрождения ингушской государственности.

15 апреля 1994 года был подписал Указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия». Вопрос о новой столице на официальном уровне был поднят первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым во время кратковременного приезда Президента РФ Бориса Ельцина 6 декабря 1993 г. в зону осетино-ингушского конфликта.

«Где будем строить столицу?» — спросил меня Руслан Султанович, склонившись над картой нашей республики у себя в кабинете, — вспоминает Руслан Колоев. — Я же этот вопрос обдумывал не один день, и с местом, где должна быть столица, давно определился, о чём аргументированно изложил Руслану Аушеву. «То же самое сказал мне отец», — заключил Аушев«.

Уже 10 марта 1994 года было принято постановление правительства Ингушетии № 38 «Об отводе территории под строительство столицы Республики Ингушетия», а в апреле того же года отведен земельный участок площадью 600 га на землях совхоза «Экажевский» под строительство столицы республики. А 23 февраля 1994 года состоялась закладка капсулы на месте будущей столицы Ингушетии и установка камня на месте возведения памятника жертвам депортаций и других массовых репрессий в Назрани.

В большом послужном списке Руслана Колоева — руководящие должности заместителя директора завода электродвигателей малой мощности, генерального директора ООО «Асса», заместителя генерального директора ОАО «Ингушэнерго», начальника сельхозотдела администрации города Назрани, директора Ингушского филиала ООО «Страховая группа «Поддержка».

Следует отметить, что многие, кто лично знает Руслана Колоева, — бывшие коллеги и подчиненные, родные, друзья и просто те, кто когда-либо с ним сталкивался по жизни, -дают о нашем герое самые лестные отзывы: грамотный, профессиональный и доступный, истинный патриот своего народа, достойный и благородный. При всех своих достоинствах он не гонялся за орденами и медалями, но всегда был на хорошем счету, стоял на самых ответственных должностях и с честью выполнял порученное ему дело.

С 2015 года Руслан Колоев на заслуженном отдыхе.

На вопрос, какими принципами он руководствовался в жизни и работе, Руслана Умарович ответил со свойственной ему простотой: «Первый и главный принцип — это уважение к людям. Второй — никогда, ни при каких обстоятельствах не обманывать, не терять доверие. Третий — это было железно — исполнять обещанное. Вот этими правилами и исходными от них я жил и живу», — заключил он.