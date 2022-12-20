Туристам на Голубых озерах в КБР теперь доступен быстрый мобильный интернет

Путешественники на Верхнем и Нижнем Голубых озерах уже пользуются мобильным интернетом на скорости до 35 Мбит/с, а также голосовой связью по технологии VoLTE — она гарантирует мгновенное соединение с собеседником и чистый звук во время разговора.

Голубые озера — группа из пяти природных водоемов в КБР на высоте от 800 м до 1 км над уровнем моря. Самые крупные и популярные среди туристов носят название Нижнее и Верхнее. Первое из них имеет глубину около 300 м и входит в число глубочайших горных водоемов в мире.

«Это одна из наиболее ярких природных достопримечательностей нашей республики. Голубые озера круглый год привлекают многочисленных туристов благодаря красивым горным пейзажам и развитой туристической инфраструктуре. Теперь путешественникам здесь доступен и быстрый мобильный интернет. Скорость передачи данных в сети МегаФона позволяет абонентам не только моментально делиться впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах, но и вести прямые эфиры из красивейших мест Северного Кавказа», — рассказал Роман Терехин, директор МегаФона в Кабардино-Балкарии.

Помимо путешественников озеро привлекает еще и любителей подводных погружений. Дайверы ценят кристально прозрачную воду и неповторимый ландшафт дна Нижнего Голубого озера. Для спортсменов и туристов наличие качественной мобильной связи — дополнительный фактор безопасности — в непредвиденной ситуации они могут оперативно вызвать помощь.

В 2022 году МегаФон уже расширил покрытие сети LTE в популярных туристических локациях Кабардино-Балкарии: в аэропорту Нальчика, на склоне горы Чегет, а также на Эльбрусе. Последняя базовая станция уникальна — она расположена на отметке 3 890 м над уровнем моря и является самой высокогорной в России и Восточной Европе.