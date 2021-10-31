Открывая заседание, вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов заявил, что власти республики заинтересованы в развитии курорта «Армхи», подчеркнув, что Глава субъекта ставит одной из главных задач повышение турпотока, а также формирование положительного имиджа региона.

По словам Фурсова, он полностью поддерживает всесезонный характер курорта, но считает, что сегодня в развитии курорта существует дефицит дополнительных услуг для туристов.

«Для нас курорт крайне важен. В этом году он демонстрирует динамику развития. Потребность и спрос велики. Согласно статистической отчетности, 100 тыс. туристов посетили курорт. Рост практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому республика заинтересована в развитии курорта. Но требуется расширение инфраструктуры и появление новых услуг, чтобы привлечь иностранного туриста. Надеемся, что к следующему туристическому сезону мы выйдем с новыми дополнительными услугами», — сказал вице-премьер.

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с правительством республики и управляющей компанией «Курорты Северного Кавказа» ведется работа по подготовке корректировок для включения инвестиционного проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» в госпрограмму РФ «Развитие СКФО» до 2025 года для строительства инженерной и спортивной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.

Развитие «Армхи» предполагается в две очереди. Первая: 2020 — 2021 гг. включает в себя развитие существующей зоны катания до 2,5 км на североориентированном склоне, общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета — 1,2 млрд рублей. Вторая: 2021-2025 гг. — создание дополнительной зоны катания порядка 4,8 км на североориентированном склоне, общим объемом инвестиций за счет средств федерального бюджета — 5,4 млрд. рублей.

В рамках поддержки и готовности включения проекта «Армхи» в Госпрограмму развития СКФО до 2025 года, Минэкономразвития Ингушетии осуществляется взаимодействие с Минэкономразвития России по вопросу внесения корректировок в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия до 2025 года», в том числе по созданию дополнительной спортивной и инженерной инфраструктуры курорта.