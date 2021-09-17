Выборы
Марем Долгиева:

«У нас много проблем, и их нужно решать»

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Марем Долгиева

— Я призываю, — сказала профессор ИНГу, — проявить активность и принять участие в голосовании. У нас много проблем, и их нужно решать.

Избирательные участки в Ингушетии начали свою работу с восьми часов утра. В числе других на своем избирательном участке проголосовала и Марем Билановна Долгиева — кандидат исторических наук, профессор кафедры истории Ингушского государственного университета. — Сегодня первый день голосования и граждане Ингушетии избирают депутатов Государственной Думы и Народного собрания республики. Знаю, — подчеркнула она, — что некоторые скептически относятся как к самим выборам, так и к их результатам. Но важно учесть и другое — насколько ответственно и активно мы подойдем к этому политическому событию, зависит кто и как будет отстаивать интересы нашей республики и всей нашей страны в законодательных органах России и Ингушетии.

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