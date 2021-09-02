На окраине упомянутой улицы стали часто проводить настоящие квесты, где любителям «веселой травки» предстоит найти «клад». Иначе как объяснить постоянные поисковые работы близ реки? Не могут же люди всегда терять свои вещи в одном и том же месте.

Останавливая своих железных коней на обочине, долго не раздумывая, скитальцы с телефонами с особым упорством начинают искать заказ, запрятанный кладменом, не чуя опасности. Известно, что торговля наркотиками в наши дни осуществляется совсем по другому принципу, бесконтактно, посредством интернета, WhatsUp. После оплаты дозы через банковскую карту дилер отправляет закладчика, который прячет наркотик, затем клиенту сообщают о его местонахождении, и торчок идет искать закладку по координатам. Вся жизнь «нариков» — игра, главная цель — найти дозу для личного использования.

Новый метод продажи дьявольского зелья, зомбирующего молодежь, — головная боль для правоохранителей. Ведь бороться с распространителями яда для души и тела стражам правопорядка стало сложнее, так как совсем непросто взять с поличным закладчика.

В результате «оперативно-разыскных и следственных мероприятий» бдительных граждан обнаружено логово самоубийц, они облюбовали место рядом с камышами. Здесь можно спрятаться от людских глаз. Там же нашли и улики: пакетик с белым веществом (муку так аккуратно не фасуют), шприц и пластиковый флакон с известным названием «Тропикамид». От греха подальше местные «оперативники» уничтожили найденное.

До недавнего времени «Тропикамид» относился к безрецептурным медикаментам и его можно было без особых усилий приобрести практически в любой аптеке. Речь идет о бесцветных глазных каплях в пластиковом контейнере с распылителем. По данным специалистов, действие «Тропикамида» усиливает ощущения от приема наркотика и позволяет зомби «сэкономить» дозу основного вещества или вызвать более мощную эйфорическую реакцию. Таким образом, создается двойная ловушка — усиливается тяга к уже употребляемому наркотику и одновременно формируется зависимость от самого «Тропикамида».

Ряд исследований показывает, что абстинентный синдром при использовании этого препарата может быть настолько мучительным, что приводит к суициду. Бездумным людям следовало бы уяснить, что через две-три недели регулярного употребления этого средства становятся заметны характерные признаки пагубного воздействия на организм: серо-желтый оттенок кожи (из-за стремительного падения уровня гемоглобина в крови); повышенная работа слезных желез; язвенные высыпания; стремительная потеря веса; возможные эпилептические приступы. Сколько стараний, навыков и энергии вкладывают в свое дело наркоманы! Вот бы направить все эти усилия в нужно русло, сколько пользы могли бы принести молодые люди своим родственникам и обществу, вместо горя и всеобщего презрения. Удовольствие быстро сменяется мучениями, ведь за все в этой жизни нужно платить, конечная станция — бесславная смерть.

В скором времени на улице Энгельса решится проблема отсутствия тротуара для школьников и студентов, а участок грейдерной дороги на окраине, ведущей в район новостроек, обещали заасфальтировать в следующем году. Осталось разобраться с бродячим скотом и «кладменами».