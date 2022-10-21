Путёвки в «Артек» выделялись для поощрения детей, которые учатся на отлично, демонстрируют успехи в различных олимпиадах и конкурсах, являются активистами в общественной жизни школ.

Доброй традицией стали поездки детей из Ингушетии в знаменитый лагерь. Этот год тоже не стал исключением. Учащимся лицея города Назрани посчастливилось побывать в заветном месте. Набравшись полезной информации для себя, узнав много нового, с пользой проведя время в живописном месте, ребята вернулись на днях домой. Своими впечатлениями от поездки, своими эмоциями с нами делится учащаяся 6-го класса лицея № 1 г. Назрани Дали Коригова.

«Я очень рада, что осуществилась моя мечта, — рассказывает она. — Мы выехали 24 сентября и находились там до середины октября. «Артек» мне очень понравился, встретили нас радушно. Территория лагеря оказалась на редкость огромной, там были разные лагеря и имели они отдельные свои названия: «Морской» «Хрустальный», «Кипарисный», «Янтарный», «Лазурный» и др. Меня определили в лагерь под названием «Морской». Каждый лагерь имел так называемую костровую площадь со зрительскими местами, сценой, огромным экраном и звуковым оборудованием, где происходили все значимые общественные мероприятия, конкурсы, концерты.

Наша программа была очень насыщенной, не было ни минутки свободного времени. Я участвовала в огромном количестве развлекательных и познавательных мероприятий. Мне очень запомнилась «Детская Новая волна», это было яркое зрелище — открытие смены, на котором с музыкальными номерами выступали известные артисты, творческие коллективы. Трогательным было посвящение нас в «настоящих артековцев», для этого мы все вместе, всем лагерем, поднялись на гору Аю-Даг и там на вершине состоялось это таинство. Вожатый поведал нам историю горы Аю-Даг».

Не секрет, что в каждом детском лагере существуют свои легенды, связанные с его географией и историей. А история эта, как рассказывает Дали, такова: в давние времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери. Много было среди них огромных кровожадных медведей. Хищники уходили далеко за горы, появлялись на равнинах, нападали на живущих там людей. Набрав побольше добычи, опять скрывались в лесных дебрях. На самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак — старый и грозный медведь. Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди этих предметов лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Только она осталась в живых после гибели корабля. Маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела песни, резвясь среди дикой природы, а медведи готовы были с утра до ночи слушать ее чудесный голос. Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие недалеко от медвежьего логова, среди купающихся в воде скал прибило к берегу челн с молодым красивым юношей. Еще подростком он был угнан в рабство воинами одного из разбойничьих племен, обитавших на другом берегу моря. Теперь юноша решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег. Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала в кустах под прибрежной скалой, чтобы медведи ни о чем не догадались. Много раз приносила девушка юноше еду и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в сердца обоих. Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места для двоих. Хочешь поплыть со мной на мою родину?» И девушка ответила: «Хочу. Я готова плыть с тобою куда угодно». Юноша уже окреп, к нему вернулись силы. Он смастерил мачту, сделал парус из звериных шкур. Влюбленные ждали теперь попутного ветра, чтобы покинуть медвежий берег. И вот подул попутный ветер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в него. Вот уже между челном и береговыми скалами легла широкая голубая гладь... Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это вернулись на берег из далекого похода медведи и не обнаружили девушки. Вожак посмотрел на море и понял все. Любовь к юному пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки все прошлые привязанности. Навсегда увозит теперь челн любимицу медвежьего племени. Старый медведь яростно взревел. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру последовали остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть. Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка видела: ее возлюбленному не избежать страшной участи, его растерзают медведи. И девушка запела. Как только донесся до зверей ее голос, они подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело. Еще глубже погрузил он передние лапы и морду в холодные волны. Бурлило море у его пасти, вливаясь в нее широкими потоками. Заклинала в песне девушка все силы земные и небесные стать на защиту ее первой, чистой любви. Умоляла она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была мольба девушки, что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, всматриваясь вдаль, где исчезал челн с существом, к которому он привязался.

И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в отвесные пропасти, высокая спина стала вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес. Старый вожак-медведь стал Медведь-горою.

«Несмотря на то, что «Артек» — это, в первую очередь, море, на его территории располагается несколько плавательных бассейнов, — говорит Дали. — Мы там не только отдыхали, но и полноценно учились в школе, в артековскую школу ходили не только школьники, приехавшие из разных уголков России на смену, но и местные дети, из соседних поселков и даже Ялты. У нас там были и различные кружки, на которые записались по приезде в лагерь. Каждый волен был выбирать себе занятие по душе из нескольких десятков вариантов. Никто ни к чему не принуждал, у всех была полная свобода. Я записалась в кружок «Мастер-керамист», научилась делать самостоятельно различные вещи, поделки. Так, сделала одну кружку, сахарницу и фигурку. Все эти вещи нам разрешили с собой привезти. За эти работы нам тоже дали грамоты.

Нам читали серьёзные лекции, проводили беседы на различные темы. Было очень интересно слушать, много познавательного нам удалось узнать. Думаю, в дальнейшем эти знания мне пригодятся.

Несмотря на то, что каждый день был очень загружен, усталость практически не чувствовали. Подъём у нас был в 7 часов утра, затем мы дружно всем отрядом шли на зарядку, после на завтрак, дальше либо учёба или же проводились различные конкурсы, викторины между отрядами, интеллектуальные игры и т. д.

В конце смены каждому из нас вручили грамоты за определённые достижения, подарки. Наш отдых подходил к концу, было очень грустно расставаться с новыми друзьями, мы обменялись контактами, создали свою группу, чтобы поддерживать связь друг с другом.

Хочу пожелать всем ребятам, кто ещё не был в «Артеке», чтобы им тоже судьба подарила шанс осуществить свою мечту».

Слушая красивый рассказ Дали Кориговой о своей поездке, я ещё раз сделала вывод, что в Международный детский центр «Артек» действительно вкладывают много сил и средств, чтобы поддерживать высокий уровень образования и развития талантливых ребят. И эти вложения оправдываются с каждым годом довольными отзывами ребят, их впечатлениями и полученными знаниями.