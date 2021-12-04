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Творить добро совсем не сложно

Учащиеся Назрановской десятой школы провели акцию к Международному дню инвалидов

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Доброта — удивительное явление в мире. Она сближает людей, избавляет от одиночества, душевных ран и непрошеных обид. А ведь многие нуждаются в поддержке, помощи, сочувствии, сострадании. И прежде всего — дети-инвалиды.

Ученики 6 «а» класса десятой школы города Назрани отметили Международный день инвалидов концертной программой, посвященной детям с ограниченными возможностями здоровья из инклюзивного класса, созданного более десяти лет назад на базе данного же учебного заведения. Таким образом, они присоединились к акции «Доброта спасет мир», приуроченной к этому дню.

Классный руководитель шестиклассников Молотхан Умарова поделилась с газетой «Ингушетия» своим пониманием значения этой календарной даты, появившейся 29 лет назад.

— Нет, это не праздничная дата, — отметила она. — Это напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, что им труднее, чем нам, и наш долг — уделять им внимание, помогать словом и делом.

В качестве подарков звучали песни и стихи, создавшие тёплую душевную атмосферу единения всех участников встречи. Помимо творческих подарков от школьников ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации были и вполне осязаемые — разные сладости.

Умарова поблагодарила педагогический состав инклюзивного класса за ежедневный кропотливый труд, акцентировала внимание на том, что благодаря профессионализму воспитателей и их любви к работе «особенные дети» не чувствуют себя обделенными и в полной мере получают заботу, ласку и внимание.

В свою очередь, педагоги социального учреждения выразили надеж-ду, что дружба между школьниками и детьми инклюзивного класса продолжит крепнуть и такие встречи станут проводиться чаще, тем более, как они отметили, «творить добро совсем не сложно».

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